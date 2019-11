Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Am Sonntag trennten sich der BSC Süd 05 und der FC Hansa Rostock II 0:0. Doch es war ein torloses Unentschieden der besseren Art.

Beide Mannschaften waren durchaus in der Offensive bemüht, aber beide Abwehrreihen ließen nicht viel zu. Die Gastgeber konnten sich immer mal wieder in den Gästestrafraum hineinspielen, doch der entscheidende Pass fand nicht den Adressaten. So in der 3. Minute, als Ricky Djan-Okay das Leder knapp verpasste.

Die Brandenburger ließen sich bei Ballverlust in die eigene Hälfte zurückfallen, erwarteten die Rostocker mit einer ersten Reihe aber knapp hinter der Mittellinie. Die Rostocker fanden kaum Lücken, sahen sich einem dichten "roten Block" gegenüber. Wenn ein Ball in den Südstrafraum segelte, stand mit Daniel Wessel ein aufmerksamer Torhüter zwischen den Pfosten. Aber auch sein Pendant Philipp Puls strahlte viel Ruhe aus, folgerichtig ging es torlos in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild. Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel mit viel Laufbereitschaft auf beiden Seiten, doch die Offensivkräfte kamen nicht zur Geltung. Das erregte beide Trainer, sowohl Hansa-Coach Axel Rietentiet, wie auch Mario Süd-Trainer Block kommentierten lautstark, wenn aussichtsreiche Positionen harmlos verpufften.

In der 74. Minute hatten die Hanseaten eine gute Gelegenheit, als sie schnell über rechts spielten,den Ball scharf hinein brachte, doch der Rostocker Angreifer verpasste, weil er sich nicht lang machte. Auf der Gegenseite hatte Ugurcan Yilmaz in der 85. Minute die Möglichkeit, als er es im Hansa-Strafraum direkt versuchte, doch der Ball ging ein paar Meter vorbei. Dabei hatte er sich am Fuß verletzt, da aber Conny Wieland sich zeitgleich um einen anderen Süd-Spieler kümmern musste, sprang der Hansa-Betreuer ein, was ihm anerkennenden Beifall der Süd-Fans einbrachte.

Beim Abpfiff zeigte sich Süd-Trainer Block dann überglücklich, drückte seine Spieler herzlich, freute sich über den Punkt gegen den Tabellendritten. Er hat der Mannschaft neues Leben eingeflößt, die Spieler traten mit einer ganz anderen Körpersprache auf, was das Publikum auch häufig lautstark honorierte.

Nun heißt es am Sonnabend (9. November) nachlegen, die Reise geht zum SC Staaken.