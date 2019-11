Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Gute Nachrichten für alle Busfahrer innerhalb Falkensees. Ab 1. Januar soll der Bahnhof zur Tarifwabe Falkensee gehören. Dies teilte der Landkreis am heutigen Montag mit. Durch wiederholte Bemühungen des Landrates Roger Lewandowski (CDU) wird der Bahnhof Seegefeld mit der nächsten Tarifanpassung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in die Tarifwabe Falkensee verschoben. Die bisherige, für Fahrgäste schwer nachzuvollziehende Wabeneinteilung sei dann hinfällig.

Denn aktuell liegt dieser Bahnhof noch in einer eigenen Wabe. Die Haltestellen im Stadtteil Seegefeld, die vom Verkehrsunternehmen Havelbus bedient werden, sind hingegen bereits jetzt der Wabe Falkensee zugeordnet. Sie sind dementsprechend auch im Falkenseer Tarif "Ort mit Stadtlinienverkehr" eingebunden, was für den Bahnhof bisher nicht gilt. Fahrten vom Bahnhof Seegefeld sind aufgrund der zusätzlichen Wabe derzeit teurer als von den anderen Haltestellen des Ortes.

"Es ist sehr erfreulich, dass mit der nächsten Tarifanpassung nun auch der Bahnhof Seegefeld in die Wabe Falkensee eingegliedert wird", findet Landrat Roger Lewandowski. Lange habe sich die Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt. Nachdem nun auch der VBB sowie das Landesministerium für Infrastruktur und Landesplanung dem Vorschlag der havelländischen Verwaltung zugestimmt haben, steht der Verschiebung des Bahnhofs in die Wabe Falkensee nichts mehr im Weg. "Dann gibt es endlich eine einheitliche und verständliche Tarifregelung für den ganzen Ort", freut sich Landrat Lewandowski.