Martin Terstegge\BRAWO

Brück Die Fußballer des FSV Brück 1922 landeten am vergangenen Sonntag einen wichtigen 3:0-Heimerfolg über den SV Roskow. Die Gastgeber fanden schnell die geforderte Balance zwischen Offensive und Defensive, so dass die Roskower in der ersten Hälfte nicht zum Zug kamen. In der Anfangsphase gelang den Brückern auch noch nicht alles, versäumten es nach guten Spielzügen ihre Angreifer in Szene zu setzen. Ein Fehler waren auch die hohen Flanken in den Gästestrafraum, da die Roskower da eindeutig Vorteile besaßen. Doch als die Brücker das registrierten und änderten, stellte sich auch bald der Erfolg ein.

In der 23. Minute steckte Maximilina Leetz den Ball gekonnt zu Linnard Galinski durch, der sicher vollendete. Die Platzherren ließen nicht nach und konnten bereits nach einer halben Stunde nachlegen, Johannes Schierhorn hatte sich den Ball im Mittelfeld erobert, marschierte in Richtung Roskower Tor, zog dann aus 18 Metern ab. In den Schuss hielt Björn Riese seine Fußspitze, so dass der Gästetorwart Steven Wessel nur noch hilflos dem Ball hinterher schauen konnte.

Wenig später zeigte Wessel aber sein Können, als er gegen den freistehenden Sebastian Pusch rettete. Kurz vor der Pause köpfte Schierhorn nach einer Ecke den Ball ins Tor, doch da Wessel behindert worden sei, zählte der Treffer nicht.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste druckvoller, die vor der Halbzeit nur durch lange Bälle auffielen. Plötzlich musste auch FSV-Schlussmann Erik Blaue hellwach sein, verhinderte in der 49. und 70. Minute das Anschlusstor. Kurz darauf fiel dann die Vorentscheidung. Lance Pagel stürmte über links, passte zu Galinski und der sah den mitgelaufene Jonas Pagel, der sicher vollendete.

Danach tat sich nicht mehr viel, die Gastgeber verwalteten das Ergebnis und freuten sich am Ende über den zweiten Sieg in Folge.

Kommenden Sonntag (10. November) geht es zur Juventas Crew Alpha nach Potsdam.