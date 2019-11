Simone Weber

Rathenow Mit einem Jubiläums-Tanzfest feierte das Ensemble "Fantasia" der Musik- und Kunstschule Havelland am Sonntagnachmittag sein 20-jähriges Bestehen. Die kleinsten Tänzerinnen ab drei Jahre standen so vor über 250 Zuschauern auf der großen Bühne des Theatersaals im Kulturzentrum.

Von den derzeit rund 60 Tanzschülern gestalteten 37 Kinder sowie fünf Jugendliche und Erwachsene das rund zweistündige Tanzfest. Im ersten Teil führten die Tänzerinnen als Premiere den "Karneval der Tiere" zur Musik von Camille-Saint Saéns auf. Da wurden aus den kleinsten Mädchen in zauberhaften Kostümen große Kängurus, hoppelnde Häschen und kleine Eselchen. Im zweiten Teil gab es drei thematische Blöcke. Zum klassischen Teil wurden die Tänzerinnen zu Live-Musik durch Musiker der Musik- und Kunstschule begleitet. So durch das Flötentrio und das "Katzenorchester" der jüngsten Streichinstrumentalisten unter Leitung von Irene Gallego. Im internationalen Teil zeigten kleine und große Tänzerinnen in passenden Kostümen Tänze aus Russland, Usbekistan, Italien und aus dem Orient. Im Teil mit modernen Tänzen sahen die Zuschauer unter anderem einen spanischen Tanz, aber auch Samba und Tango.

Im Jahr 1999 gründete die Rathenowerin Elena Hildebrandt das Tanzensemble "Fantasia" an der Musik- und Kunstschule Havelland. Zwei Jahre zuvor siedelte die Russlanddeutsche aus Wladimir, 150 Kilometer nordöstlich von Moskau, nach Deutschland über. Im Kulturhaus ihrer Heimatstadt hatte sie zuvor bereits sechs Jahre als ausgebildete Choreografin gearbeitet. In den zurückliegenden 20 Jahren hat sie über 500 Schüler unterrichtet und ihnen die Begeisterung für das Tanzen vermittelt. Eine ihrer Elevinnen schaffte sogar den Sprung an die Staatliche Ballettschule Berlin und hat dort ihre Ausbildung fortgesetzt. (siw)