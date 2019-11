Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Fall hatte im Februar in Werder/Havel für Entsetzen gesorgt: Auf dem Höhepunkt eines Nachbarschaftsstreits tötete Andreas E. einen anderen Mann mit zwei gezielten Schüssen aus einer Schrotflinte. Einer traf das Opfer ins Gesicht. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Schützen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Am Montag fiel vor dem Landgericht Potsdam das überraschende Urteil: sechs Jahre Haft wegen eines minder schweren Falles von Totschlag.

Der 60 Jahre alte alkoholabhängige Angeklagte soll mit mehreren Nachbarn Ärger gehabt haben, weil er zuweilen zwei Hunde im Hof der Wohnanlage unangeleint herumtollen und ihr "Geschäft" erledigen ließ. Besonders ungehalten war darüber offenbar ein 58-Jähriger, der den Hundeliebhaber deshalb häufiger beschimpfte und beleidigte.

Am Abend des 8. Februar war es mal wieder so weit. Andreas E. war sowieso schon sehr frustriert über seine Lebenssituation und ziemlich betrunken (2,37 Promille), als ihn der von den Hunden genervte Nachbar als "Assi" beleidigte. Daraufhin ging E. in seine Wohnung, baute seine Schrotflinte zusammen, feuerte erst im Bad und dann auf der Terrasse je einen Probeschuss ab, um dann vor dessen Wohnungstür aus nächster Nähe auf den Nachbarn zu schießen. Der 58-Jährige starb noch am Tatort. Andreas E. gab bei der Polizei zu Protokoll: "Ich habe Rache genommen. Ich wollte meine Ehre retten."

Klarer Fall eines heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen, sollte man meinen. Zumal auch die Strafkammer den Schützen trotz Alkoholrauschs für schuldfähig hält. Dass er sich nach den Schüssen nicht um das Opfer gekümmert habe, spreche ebenfalls gegen den Angeklagten, betonte der Vorsitzende Theodor Horstkötter. Und die von Andreas E. im Prozess aufgetischte Notwehr-Version sei unglaubwürdig.

An anderer Stelle glaubte die Kammer dem Angeklagten dann doch. Andreas E. beteuerte nämlich, dass er die Tat nicht geplant habe, sondern mit der Waffe in den Wald wollte, um sich dort abzureagieren. Die Schrottflinte unter der Jacke versteckt, sei er beim Verlassen seiner Wohnung auf den Nachbar getroffen. "Es war eine Spontan-Tat", schlussfolgerte Horstkötter. Da das spätere Opfer den Schützen zuvor gereizt habe, geht die Kammer zudem nur von einem minder schweren Fall von Totschlag aus.

Dass der alkoholkranke und zu Wutausbrüchen neigende Andreas E. unerlaubt eine Schrotflinte und reichlich Munition besaß, floss zwar in den Schuldspruch ein, wurde aber darüber hinaus vom Vorsitzenden am Montag mit keiner Silbe problematisiert. Eine von etlichen Merkwürdigkeiten an diesem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist.