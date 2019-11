Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der Tierpark Kunsterspring ist vermutliche die einzige Einrichtung in Neuruppin, die es schafft so viele Generationen zu verbinden, ist Ivo Haase überzeugt. Dass das auch in Zukunft so bleibt, dazu soll der Verkaufserlös des Tierparkkalenders 2020 beitragen. Es ist ein Projekt, das der Lions Club Neuruppin, der Förderverein des Tierparks, der Leoclub Neuruppin, die PeHa GmbH und die Wirtschaftsjunioren gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

Eigentlich hatte Ivo Haase, Projektleiter für den Tierparkkalender, "keine Lust" mehr, auch für 2020 wieder ein Exemplar erstellen zu lassen, verriet er ehrlich bei der Präsentation der Kalender. Schließlich steckt viel Arbeit in dem Projekt. Denn damit der Tierpark auch wirklich von den Verkaufserlösen profitieren kann, müssen die Kalender erst einmal an den Mann oder die Frau gebracht werden. Doch als sich schnell die Sponsoren zur Deckung der Produktionskosten von 1 500 Euro für die 300 Kalender fanden, war auch Haase wieder Feuer und Flamme. Und so konnte der bereits neunte Benefizkalender in die Herstellung gehen.

Gestaltet wurde der Jahresplaner im A3-Format zum dritten Mal von der Alt Ruppiner Malerin Birgit Tornow, die mit Aquarellfarbe und Tusche die Porträts der Bewohner von Kunsterspring auf Aquarellpapier zauberte. Es sind sämtlich Tiere von Tierpaten, die auch die Kosten für ihre Bilder übernahmen. Als Vorlage dienten Birgit Tornow Fotos von Stefanie Rose von der PR-Agentur "rosengrün". Im März gab es die ersten Gespräche mit den Tierpaten, im August war das letzte Bild vollendet, berichtet die Künstlerin. "Ich war auf den Punkt fertig." Ihr ist es wichtig, dass ihre Motive wie Esel, Eule oder Wolf möglichst in deren natürlichen Umgebung dargestellt werden. "Mir liegt der Tierpark am Herzen. Ich finde es spannend, die Tiere so darzustellen, wie sie zuhause sind, so dass jeder sie wiedererkennen kann." Daher gehörte für Tornow auch der eine oder andere Besuch in Kunsterspring zum Schaffensprozess.

Ein großer Fan des Tierparks ist auch die BB-Radiomoderatorin Malitt, die für die Vorstellung der Kalender, trotz starker Erkältung, extra aus Brandenburg in die Fontanestadt gekommen war. Marlitt hat die Patenschaft für den Kalender 2020 übernommen. "Das ist für mich eine sehr große Ehre und eine Herzenssache." Schließlich ist auch ihr Patenwolf Solo, besser bekannt als "Senderwolf Rolf" mit einem Bild verewigt worden. "Viele Zoos sehe ich sehr kritisch. Sie machen mich traurig, weil dort Tiere eingesperrt und hinter Glasscheiben zur Schau gestellt werden. Aber ich liebe den Tierpark Kunsterspring. Ich bin ein Fan. Er ist ein Stück intakte Welt, in der Tiere miteinander und vor allem in der Natur artgerecht leben können." Marlitt verriet, dass sie gerne nach Kunsterspring komme – oft bringe sie dann auch ihre ganze Familie mit. "Es ist wunderbar zum Spazierengehen. Ich habe hier von Herzen ein gutes Gefühl." Schon als Kind hat sich die Moderatorin für Tiere eingesetzt, mal rettete sie Frösche oder verteilte Flyer gegen die Pelztierhaltung. "Tiere brauchen eine größere Lobby." Mit dem Kalender, in dem allein drei Wölfe abgebildet sind, könne ein Zeichen für den Tierschutz gesetzt werden.

Tierparkleiter Peter Mancke freut sich über die Unterstützung. So sei die Zahl der Tierpaten seit der Gründung des Fördervereins 1993 von 50 auf mehr als 160 angewachsen. "Ohne diese Unterstützung wäre die Entwicklung des Tierparks nicht möglich." Die Bilder des Kalenders seien "sehr gelungen", so Mancke, der seine Schützlinge sämtlich erkannt hat.

Ebenfalls begeistert von den Kalendern, von denen 25 an Ehrenamtliche verschenkt werden, war auch Uwe Becker, District Governor der Lions, der zur Präsentation sogar aus Schwerin angereist war. "Es ist eine ungewöhnliche, herausragende Idee, die ich nicht noch einmal aus dem District kenne." Dieses Konzept, um Spenden einzuwerben, sei etwas Besonderes, da viele Dinge miteinander verbunden werden. "Die Idee, Kalender an die stillen Helden zu geben, hat mich berührt und mir einen Schauer über den Rücken gejagt."