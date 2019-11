Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wozu eine Tiefgarage so alles gut sein kann! Wo ab heute Autos unter den Fontanehöfen parken, war am Montag ein riesiges Büfett aufgebaut. Und die Wohnungsgenossenschaft Einheit (WGH) hatte auch allen Grund zu feiern. Mit den Fontanehöfen, in denen 112 Mietparteien ein neues Zuhause finden, hat die WGH ihr größtes Nachwende-Projekt gemeistert. Mehr als 24 Millionen Euro wurden in den Bau investiert, der etwa zwei Monate vorfristig fertig wird. WGH-Geschäftsführer Hartmut Schenk war nicht nur deshalb in Feierlaune. Für ihn wird es die letzte Einweihung in dieser Größenordnung sein. "Im Januar 2021 höre ich auf. Noch eine Vertragsverlängerung wird es nicht geben."

Wohnungen unter Wasser

Was Schenk und seine Mannschaft samt der Baufirmen geleistet haben, fasste ein Hennigsdorfer in einen Zwischenruf, der mitten in den Festreden landete, kurz und bündig zusammen: "Herr Schenk, übernehmen Sie den BER!" Was am Berliner Flughafen partout nicht gelingen will, klappt in Hennigsdorf: Trotz einiger Rückschläge während der Bauphase sind die Fontanehöfe pünktlich fertig. An einem Oktober-Vormittag hätte Schenk ins Zweifeln kommen können, ob das gelingt. Doch er hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Stattdessen blickte er in vier unter Wasser stehende Wohnungen. Unbekannte hatten das Absperrventil für eine Waschmaschine gestohlen und damit einen riesigen Schaden angerichtet. "In den betroffenen Wohnungen waren umfassende Sanierungsmaßnahmen an Wänden, Fußböden, Heizungen, Sockelleisten und Türzargen erforderlich. Das hat uns die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet", erzählte Schenk dem Einweihungs-Publikum.

Wer am Montag einen Blick in die Musterwohnungen werfen wollte, merkte davon nichts. Wenn heute die ersten Mieter einziehen, ist alles bis aufs letzte i-Tüpfelchen vorbereitet. Selbst die Klingelschilder und Briefkastenschlitze sind bereits mit ihren Namen versehen. Ausgefeilt wurde auch das Einzugsmanagement. "Pro Aufgang einer vormittags, einer nachmittags. Dann kommen sich die Umzugswagen nicht ins Gehege. Und der Fahrstuhl ist frei", begründete Schenk.

Um eines musste sich die WGH-Mannschaft, allen voran deren Vorstands-Chefin Stefanie Haase, nie Gedanken machen: die Wohnungen unters Volk zu bekommen. Als sich im September 2018 noch die Baukräne drehten, hatten sich bereits 474 Interessenten für die 112 Wohnungen in Listen eingetragen. Einige sind zwar in den vergangenen Wochen kurzfristig wieder abgesprungen, weil sie beispielsweise plötzlich festgestellt hätten, dass die Schrankwand 30 Zentimeter länger als das Wohnzimmer sei. Doch mittlerweile stehen bereits wieder 160 Bewerber auf der Warteliste. Und wenn das Büfett in der Tiefgarage heute wieder verschwunden ist, wird auch diese nicht lange leerstehen. Alle 127 Plätze sind an Mieter und Bewohner aus der Umgebung vergeben.

Begeistert vom neuen Wohnquartier zeigte sich auch Bürgermeister Thomas Günther (SPD). "Das Gebäudeensemble passt städtebaulich hervorragend in die Umgebung", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Besonders gefällt ihm der Eckturm, der hervorragend mit einem ähnlichen Bauwerk auf der gegenüberliegenden Straßenseite harmoniere. Lobend erwähnte er auch die Qualität des Baus und die Ausstattung der Wohnungen, deren Miete mit sieben Euro für den Quadratmeter moderat ausfällt. "Das ist attraktiver Wohnraum auch für den durchschnittlichen Geldbeutel", urteilte er.

Hartmut Schenk wird solch ein großes Bauvorhaben nicht noch einmal durchziehen (müssen). Das heißt aber nicht, dass er ein weiteres nicht noch anstoßen möchte. Die WGH besitzt ein großes Areal an der Rathenaustraße. Zwischen Park- und Peter-Behrens-Straße könnte nochmals ein ähnlich großes Karree entstehen. Am Montag klang es so, als wolle Schenk zumindest noch die Weichen dafür stellen. Der Bürgermeister ist sich sicher: "Zur Einweihung würde Herr Schenk auch als Rentner eingeladen."