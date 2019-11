MOZ

Strausberg (MOZ) Auf der Mühlenfließbrücke sind erneut Instandsetzungsarbeiten erforderlich.

Die Brücke auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner ist nach einem Brand an der Fahrbahnübergangskonstruktion stark beschäftigt worden. Es herrschen weiterhin erschwerte Verkehrsbedingungen, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg (LBS) mit.

Im Zuge der Arbeiten wird die Fahrtrichtung vom Autobahndreieck Barnim in Richtung Spreeau am 6. November ab 19.45 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Rüdersdorf abgeleitet und entlang der ausgeschilderten Umleitung nach Erkner geführt, so der LSB.

Wir haben mit dem Leiter der Autobahnmeisterei Erkner, Andreas Müller, und Sabine Löser, Bürgermeisterin von Rüdersdorf, gesprochen.