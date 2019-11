Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Es war das erste Mal, dass die Gemeinde Neuenhagen für ein kommunales Projekt im Vorfeld einen Planungswettbewerb gestartet hatte. "Es wäre auch nicht gut gewesen, die Schule nur als reinen Zweckbau zu betrachten", resümierte Bürgermeister Ansgar Scharnke bei der Eröffnung der Schau mit den 13 eingereichten Arbeiten in der Galerie im alten Rathaus. Schließlich sollte mit dem Komplex ein Anspruch erfüllt werden, dass sich Nutzer dort wohl fühlen, dass eine "lebenswerte Umwelt" für Schüler, Pädagogen, Eltern und Vereine, die die Sportanlagen nutzen, geschaffen wird und Generationen später mit Stolz an ihre Schulzeit dort zurückdenken. Insofern sei er froh, dass der Kreis als Partner, der an dem Standort eine neue Förderschule bauen will, zu dem Verfahren gedrängt habe.

Vor zwei Wochen hatten Fach- und Sachpreisrichter die Arbeiten bewertet. "Man darf sich da nicht von bunten Bildern blenden lassen", berichtete Scharnke von seinen Erfahrungen. Wichtig seien vielmehr Details der Grundrisse, zum Beispiel die Abtrennung der Mensa vom Schulgebäude, damit die Kinder beim Essen nicht die anderen im Haus beim Lernen stören. Wie er hervorhob, seien sämtliche Preise am Ende einstimmig vergeben worden. Und wenn auch der letztendliche Sieger nicht sein ganz großer Favorit gewesen sei, habe er mit den "mit Abstand funktionalsten Grundriss" geboten, würdigte der Bürgermeister.

Vorgegeben waren laut Baufachbereichsleiterin Christiane Fälker unter anderem Geschossigkeit, Nutzflächen, die Flächenaufteilung für Schulen und Sport sowie ein Kostenrahmen. Der Fachmann erkenne auch die Wirtschaftlichkeit eines Entwurfs, erläuterte Arthur Numrich, der mit seinem Berliner Büro Numrich Albrecht Klumpp den ersten Preis gewonnen hat. Das Konzept sieht auf der der Autobahn abgewandten Seite des Gruschewegs zwei dreigeschossige Baukörper für Grundschule der Gemeinde und Förderschule des Landkreises vor, auf der anderen Straßenseite eine Sporthalle und Sportfreiflächen. Eine später zu ergänzende Oberschule ist ebenfalls berücksichtigt. Die Gebäude sind gegeneinander verdreht und versetzt, haben eingeschnittene Höfe und sind in sich verschränkt, womit eine Verzahnung zur Umgebung geschaffen werden soll. Zwischen den drei Schulgebäuden entsteht ein Campusplatz, die "identitätsstiftende Mitte", wie es in den Erläuterungen heißt.

Der Vorentwurf werde nicht 1:1 umgesetzt, bekannte Numrich. Jetzt beginne die eigentliche Arbeit, die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Politik sowie vor allem den Nutzern. Man wolle die Partner nicht mit den eigenen Erfahrungen überschütten – das Büro entwirft und realisiert seit Jahren Schulbauten in ganz Deutschland –, sondern das Besondere für Neuenhagen finden. Man sei sich zudem bewusst, dass es großen Zeitdruck gebe.

Vom Preis zur Realisierung

Bislang lief alles nach einem eng gestrickten Plan, bestätigte Scharnke, der sowohl den Sieger wie auch die Platzierten, die Baumschlager Eberle Architekten (2. Preis) und CKRS Architekten (3. Preis/beide Berlin), auszeichnete. Am kommenden Donnerstag soll die Gemeindevertretung das Ergebnis des Wettbewerbs bestätigen und den Bürgermeister ermächtigen, mit den Siegern über die Realisierung zu verhandeln.

Der Auftrag zur Errichtung solle möglichst an einen Generalunternehmer erfolgen, heißt es in den Unterlagen. Der zum Campus gehörige Bebauungsplan solle Anfang 2021 fertig sein. Die Gemeinde wolle nach Möglichkeit bereits 2023 die neue Grundschule in Betrieb nehmen. Der Landkreis hat für die Förderschule, die die alte Villa am Amselsteg ersetzt, 2024 angepeilt, sagte Hannelore Weber aus dem Bauverwaltungsamt. Dann würden sich die Bedingungen "extremst" verbessern.

Die Ausstellung ist nun bis zum 15. November zu sehen. Geöffnet ist Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Auch bei der Einwohnerversammlung am 11. November um 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses wird der Schulcampus Thema sein.