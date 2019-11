Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Es sind unruhige Zeiten für Katja Trölenberg. Die 41-jährige Oranienburgerin hat sich auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter tief in ihre Familiengeschichte vergraben. Das ist aufwühlend, beunruhigend und zugleich voller Spannung für sie.

"Ich will endlich wissen, wer meine Mutter ist und auch wer mein Vater war", sagt Katja Trölenberg. "Ich habe keine Vergangenheit. Ich weiß nicht, woher ich stamme, wer ich bin?" Bislang hat sie kaum eine Antwort auf ihre Fragen bekommen. Ihre Großeltern, die sie aufzogen, schwiegen hartnäckig, verwischten sogar Spuren, vernichteten Fotos, ließen sie im Unklaren und nahmen ihre Geschichte letztlich mit ins Grab. Erst jetzt kann ungehindert nachforschen. Ihre Großeltern Lutz und Hannelore Hoffmann sind 2018 und 2019 gestorben. "Nun muss ich keine Rücksicht mehr nehmen auf ihre Gefühle", sagt das Adoptivkind. Jetzt denkt sie nur an sich.

Kurz nach ihrer Geburt am 25. August 1978 in Bad Saarow, sie kommt in der damaligen militärmedizinischen Akademie, dem heutigen Helios-Klinikum zur Welt, verschwindet die Kindsmutter aus dem Leben von Katja. Die Großeltern nehmen sie mit nach Oranienburg in die Weiße Stadt, wo sie ganz normal aufwächst. Sie ahnt nichts davon, dass sie adoptiert ist. Ihr Oma ist für sie ihre Mutter, der Opa ihr Vater. "Alles war gut so", sagt sie. Doch dann gab es einen Streit zwischen ihr und ihrer Cousine. Sie waren damals Schulkinder. Im Zorn platzte die Cousine mit dem bis dahin gut gehüteten Familiengeheimnis heraus, dass die Großeltern "nicht meine Eltern sind".

Danach änderte sich alles und doch nichts für die kleine Katja Hoffmann. Ihre Großeltern bestätigten zwar, dass sie von ihnen adoptiert wurde, doch viel mehr gaben sie nicht preis. Irgendwann zeigten sie ihr einen blauen Ordner mit DDR-Emblem auf dem Deckel. Darin war der Adoptionsbeschluss. Daraus erfuhr sie, dass ihre Mutter Marion Hoffmann, bei der Geburt 17 Jahre alt war. "Ihre Eltern wollten offenbar nichts mehr von ihr wissen", sagt Katja Trölenberg. Auch für sie wird je mehr sie herausfindet und gräbt "immer mysteriöser". In der Adoptionsurkunde vom 1. August 1980, einem Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreises Oranienburg, heißt es über ihre minderjährige Mutter: "Zur Zeit bietet die Lebensweise der Kindesmutter keine Gewähr für die ordentliche Betreuung und Erziehung ihres Kindes."

Vermutlich war der Vater Soldat

Nachfragen an die Großeltern bleiben unbeantwortet. Sie erntet immer wieder Schweigen. "Ich habe aufgehört nachzuhaken, weil ich das Gefühl hatte, meine Großeltern zu sehr damit zu verletzten, wenn ich noch weiterbohre." Also schwieg sie schließlich auch. Vergessen konnte sie nicht. Besonders hart sei es an den Geburtstagen gewesen. "Jedes Jahr wurde ich ein Jahr älter. Und wieder wusste ich nicht, woher ich komme, wer ich bin." Was sie heute noch vermisst: Mutterliebe. Dazu sei ihre Ersatzmutter nicht in der Lage gewesen. Sie selbst ist verheiratet und hat eine Tochter. Antonia unterstützt sie bei der Suche. "Ich finde es wichtig zu wissen, woher man kommt", sagt die 18-Jährige.

Nur Bruchstücke hat Katja Trölenberg über ihre Eltern erfahren. Einmal verplapperte sich ihr Großvater und sie erfuhr, dass ihr Vater wohl Soldat und in Lehnitz stationiert war. Ihr leicht dunkler Teint könnte auf östliche Wurzeln hinweisen. Sie recherchierte im Internet, suchte in sozialen Netzwerken nach Hinweisen und fand heraus, dass ihre Mutter vermutlich in Berlin lebt. Vom Vater keine Spur.

Jetzt hat sie Hoffnung, näher an ihre leibliche Mutter herangekommen zu sein. Nach einer Veröffentlichung ihrer Geschichte im Internet hat sie einen Tipp aus Berlin erhalten. Dem will sie nachspüren. "Ich kann kaum noch schlafen."