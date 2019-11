Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Kreismusikschule Oberhavel ist gefragt und wird geschätzt. Die Zahl der Schüler steigt, die Unterrichtsangebote und die öffentlichen Auftritte ebenso. Was seit acht Jahren allerdings konstant geblieben ist, sind bestimmte Gebühren. Das soll sich ab 2020 ändern. Die Kreisverwaltung schlägt vor, zum einen den Eintrittspreis bei öffentlichen Auftritten der Musikschule um zwei Euro auf vier beziehungsweise sechs Euro zu erhöhen. "Mitbewerber im Landkreis Oberhavel nehmen für vergleichbare Veranstaltungen zwischen 8 und 20 Euro Eintritt", heißt es als Argument dazu in der Beschlussbegründung des Kreises.

Zum anderen soll die Gebührenschraube für Auftritte wie etwa die musikalische Programm-Begleitung angezogen werden. Die Zahl solcher Veranstaltungen für Dritte stieg in den vergangenen Jahren merklich an. So wurden im Jahr 2016 neun eigene Konzerte dargeboten und 15 Veranstaltungen musikalisch umrahmt, während es 14 eigene Konzerte und 27 Veranstaltungsumrahmungen im Jahr 2018 waren. Dies entspricht einer Steigerung von 55,6 Prozent bei den eigenen Konzerten sowie einer 80-prozentigen Steigerung bei den musikalischen Begleitungen.

Bislang liegen die Gebühren bei 50 und 100 Euro für die musikalische Begleitung eines Programms. Ab 2020 kommen die Veranstalter nicht mehr so günstig davon. Dann sollen die Auftritte der Musikschüler 150 beziehungsweise 200 Euro kosten.

Ein Zuschussgeschäft bleibt es dennoch für den Kreis. Moment sind es 69 Prozent pro Veranstaltung, nach der Erhöhung wären es 43 Prozent.