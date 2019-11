Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Es ist das Prestige-Projekt für Fürstenwalde und die Region: Mit mehr als 77 Millionen Euro sollen die einstige Aufbauschule und das Jagdschloss samt aller Nebenflächen und -gebäude zu neuem Leben erweckt werden. So sieht es das Konzept vor, das das Investoren-Ehepaar Kateryna und Martin Smura den Stadtverordneten im April 2017 präsentierte.

Herzstück ist eine Akademie für Hotellerie und Gastronomie in der Aufbauschule an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Ein Wohnkomplex für Senioren, ein Hotel sowie Appartements für Studierende und Mitarbeiter sind dort ebenfalls geplant. Zum Konzept gehört das Jagdschloss-Ensemble an der Magazinstraße. Das Schloss wandelt sich derzeit zum Veranstaltungszentrum. Seine Nebengebäude liegen im Dornröschenschlaf – das Magazin möchten Smuras zum Hotel machen, für das Proviantamt war eine Bäckerei angedacht.

Neuverhandlung der Verträge

Das Jagdschloss behielt die Stadt in ihrem Besitz. Dafür sollte ein Pachtvertrag geschlossen werden – der aber bislang nicht unterzeichnet ist. Für Aufbauschule, Proviantamt und Magazin wurde ein Kaufvertrag mit der Cultura Fürstenwalde Verwaltungsgesellschaft mbH (CFV) geschlossen, deren Geschäftsführerin Kateryna Smura ist. Doch so richtig in Schwung kommt das Projekt nicht. Einer der Hauptgründe dürfte sein, dass es keinen Betreiber für die Akademie gibt. Zwar versicherten Smuras immer wieder, alles sei auf einem guten Weg, dennoch zogen die Stadtverordneten die Reißleine. Sie entschieden unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass Bürgermeister Matthias Rudolph Proviantamt, Magazin und Aufbauschule von der CFV zurückkaufen soll. "Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 22. August einvernehmlich beschlossen, bestimmte Fristen zu wahren, welche in vergangenen Sitzungen und in den geschlossenen Kaufverträgen festgelegt wurden", bestätigte Rudolph am Montag. Dennoch stehe die Stadt "in enger Abstimmung mit den Vorhabenträgern". Es gehe lediglich um die Neuverhandlung der Verträge, die auch mit den gleichen Investoren geschlossen werden könnten, heißt es aus dem Kreis der Stadtverordneten. Immerhin habe auch die Stadt nicht alle Vertragspunkte eingehalten.

Am 19. September stellten Smuras ihre weiteren Schritte den Stadtverordneten hinter verschlossenen Türen vor. Ob der Rückkauf Auswirkungen darauf hat, ließ sich nicht in Erfahrung bringen, Kateryna Smura war telefonisch nicht zu erreichen und ließ eine E-Mail-Anfrage der MOZ unbeantwortet.

Fördermittel nicht in Gefahr

Auf die Fördermittel, die Fürstenwalde bekommt oder in Aussicht hat, habe der Rückkauf laut Stadt keine Auswirkungen. "Das Projekt Jagdschloss erhält eine 80-prozentige EU-Förderung, die unabhängig von anderen Projekten oder Immobilien funktioniert", teilte Rudolph mit. Wichtig sei, dass die historische Bausubstanz erhalten werde und eine mindestens halböffentliche Nutzung gewährleistet sei. Die Fördermittel für die Aufbauschule sind aus dem Stadtumbau-­Programm. "Dort steht der Stadt ein Budget zur Verfügung, das für dieses oder für andere Projekte" genutzt werden könne.

Die Stadt will das Gesamtprojekt wie geplant vorantreiben. Noch bis zum 29. November läuft die frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 106 "Akademie Campus".