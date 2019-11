Matthias Haack

Neuruppin (moz) Wenn Jeffrey Wiesner aus Nordhausen aufs Gaspedal drückt, dann kommt er problemlos auf Tempo 180+x. Auf einer zum Pace einladenden Geraden schrammte er an X=20 vorbei. Jörg Litfin dagegen muss auf jener Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 140 vorlieb nehmen. Dabei steuern sowohl Wiesner als auch Litfin einen Volvo 940. Der große Unterschied: "Jeffrey hat den Volvo hochgezüchtet. Allein schon die Reifengröße ist extrem. Ist klar, dass wir von der Technik her nicht mithalten können."

Mit "wir" meint der Chef der Ruppiner Rennsportgemeinschaft Petra Standke, die auch am Wochenende bei der 22. Lausitzrallye das Navigieren übernahm. Das Paar fuhr auf Rang 44 von mehr als 80 Startern. Mehr als die Platzierung zählt jedoch das Erreichen des Ziels nach jeder der zehn Wertungsprüfungen (WP). Litfin: "Sieger ist derjenige, der durchkommt. Das ist eine der schönsten Rallyes, aber unglaublich anstrengend. Wir sind total nass aus dem Volvo gekommen und völlig k.o." Vor allem die 32 Kilometer lange WP 10 forderte alles ab. "Wir kamen zum Ende hin schön in Schwung", fasste Petra Standke zusammen. Sie blickt jedoch auf einen "echt schwachen Auftakt" am Freitag. Vergeblich suchten sie den Fahrrhythmus und trauten im Etappenziel den Augen kaum: Nur Rang 71. Das heißt: Am zweiten Tag werden 70 Wagen die Strecke aufwühlen, ehe das RSG-Team auf Kurs gehen darf. Litfin: "Da sind in den engen Passagen Rinnen von einem halben Meter Tiefe."

Den Beiden gelang allerdings Erstaunliches. Sie legten einen Sprung über etwa 30 Plätze hin. Rallyesprecher Alfred Gorny, auch bekannt von der Fontane-Rallye in Neuruppin, konnte sich nicht erinnern, dass ein Team mal so heftig nach vorn gefahren ist. Zumal in der Lausitz Topfahrer aus dem In- und Ausland an die Startrampe rollen. Jörg Litfin/Petra Standke fuhren in ihrer Wertungsklasse auf Platz fünf. Die so bezeichnete NC2 gewann Patrick Rodewald/Jaqueline Kaiser im Volvo 242. Favorit Jeffrey Wiesner hatte auf der WP 5 15 Minuten verloren und wurde trotz geballter Power nur Dritter.

Vier weitere Teams brachte die Ruppiner Rennsportgemeinschaft bei der legendären Schotterrallye auf Kurs: Stephan Dammaschke/Normen Standke steuerten den Escort auf Platz vier (von 18) in ihrer Klasse; Fabian Schulze/Jan-Eric Bemmann den Swift auf Platz eins in der NC4. Pech hatten Hubertus Schulze/Mathias Rochow und auch Torsten Brunke/Daniel Herzig: Schulze touchierte trotz ganz niedriger Geschwindigkeit einen Findling, der Colt kippte an dem einen Kubikmeter großen Stein in Zeitlupe um. Defekt an der A-Säule und damit an der Frontscheibe. Das Aus. Beim Golf von Brunke riss ein Seil am Getriebe. Irreparabel.

Mit dem Zweitage-Rennen im Südosten Brandenburgs endete die Saison für die Ruppiner RSG. Weiter geht es mit einem Heimspiel. Entgegen der Tradition wird 2020 jedoch nicht Ende April in der Region Neuruppin gefahren. Dieser Termin kollidiert mit anderen im Rallye-Kalender. Zwei Möglichkeiten sehen Litfin & Co.: Entweder holt die RSG die Szene zur Saisoneröffnung am 13. März zur Fontane-Rallye auf den Parc Ferme am Sportcenter. Oder es wird der 9. Mai.