Erkner/Berlin (MOZ) Noch bis Freitagmorgen müssen sich Bahnpendler in Richtung Berlin nachts auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Kabelarbeiten fallen jeweils zwischen 22.15 und 5.45 Uhr zwischen Erkner und Berlin-Charlottenburg die Züge der Regionalexpress-Linie 1 aus, wie die Bahn mitteilt. Ersatzweise wird auf die S-Bahn der Linie 3 verwiesen. Anstelle des Zuges mit Ankunft am Zoo um 1.49 Uhr fährt von Erkner ein Bus, der um 2.43 am Ziel ist.