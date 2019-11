Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Fraktion Bürgerbündnis/Unabhängige möchte den Busverkehr innerhalb von Hennigsdorf völlig neu sortieren. Vorgeschlagen wird, die Linie 136 (Spandau-Bahnhof Hennigsdorf) über die Fontanestraße und die Fontanesiedlung zu verlängern. Dafür könnte die Linie 809 (Hermsdorf-Hohen Neuendorf-Hennigsdorf-Nord) verkürzt werden und nur noch bis zum Bahnhof verkehren. Bei dieser Variante würde allerdings gar kein Bus mehr über den Friedhof fahren. Auf Nachfrage sagte Bürgerbündnis-Mitglied Dr. Hans-Hermann Rönnecke, dass die Linie 824 (Hennigsdorf-Velten-Oranienburg) wieder auf die alte Streckenführung über den Friedhof verlegt werden soll. Zudem wird vorgeschlagen, dass die 136 nicht mehr den Busbahnhof ansteuert, sondern die Schleife dorthin auslässt und an der Rathenaustraße, Höhe Havelpassage, halten könnte. Das Stadtparlament beschloss jüngst, den Antrag in den Bauausschuss zu verweisen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus lässt aber schon jetzt die ablehnende Haltung der Verwaltung gegenüber dem Vorschlag erkennen. Eine Verlegung der Linie 136 sei schwer durchsetzbar, dass diese in der Verantwortung der Berliner BVG liegt. Vorgeschlagen wird stattdessen, dass sich die Stadt beim Landkreis für eine Taktverdichtung der Linie 809 einsetzen will.