Gabriele Rataj

Wegendorf (MOZ) Trotz wechselhafter Witterung haben sich am Sonnabend viele Wegendorfer an der großen Herbstputz-Aktion im Ort beteiligt. In trauter Dreieinigkeit hatten Ortsbeirat, Ortsförderverein und die Fördervereine von Kirche und Feuerwehr aufgerufen, sich tatkräftig einzureihen.

Die Resonanz war an einem von mehreren Treffpunkten nicht zu übersehen. Fleißig wurde am Dorfplatz Laub geharkt, an der Kirche, vor dem Küsterhaus und unweit an Feuerwehrgerätehaus und Bolzplatz für Ordnung gesorgt. Bei Gerald Schmidt landeten die Schubkarren voller Laub, um sie im Container abzukippen.

Wenige Schritte entfernt ging es auch am Standort für den Dorfbackofen weiter, der mit Hilfe von Großsponsoren wie der Post­code-Lotterie errichtet wird und Ende November eingeweiht werden soll. "Am Mittwoch kommt der Pavillon", informierte Ortsvereinschef Norbert Karbe, "am Freitag und Sonnabend hoffen wir auf Helfer bei der Montage."

Einen Streetbuddy – Teil eines Ortsbeirats-Projektes – befestigten Vater und Sohn Pavlis an einem Laternenmast neben der Straße. Die auffälligen Figuren sollen Raser an den Haltestellen und in der Dorfmitte bremsen. Ebenso wurde an den Bushaltestellen, an Dorfanger, Kreisel Cityhaus-Siedlung und Cityhaus-Teich gewirkt, wo schließlich große weiße Packtaschen voller Grün- und Laubabfall und abgeschnittenes Strauchwerk auf Abholung warteten.

"Ein toller Erfolg! Wir waren noch nie so viele", konstatierte Ortsvorsteher Michael Töpfer am Ende der mehrstündigen Aktion. Da ging es vor dem Küsterhaus vor allem um das Stärken von Leib und Seele. Bei Würstchen von Stammbrater Torsten Peper und belegten Broten von Brigitte Töpfer konnte noch so richtig ausgewertet werden.