MOZ

Bernau (MOZ) Die Forderung, an der Landesstraße zwischen Bernau und Blumberg einen Radweg zu bauen, besteht seit rund 20 Jahren. Der Ortsbeirat Birkholzaue hat jetzt eine Unterschriftensammlung für eine Petition an den Landtag gestartet. Lediglich im Bernauer Bereich, nämlich innerhalb von Birkholzaue, ist 2012 ein Geh- und Radweg entstanden.

Mehr als 1000 Flyer sind gedruckt und von Helfern in Birkholzaue, Elisenau, Birkenhöhe und Börnicke in die Hausbriefkasten verteilt worden. Auch in Blumberg wurden Unterschriften gesammelt, freut sich Heiko Schilsky, Mitglied des Birkholzauer Ortsbeirats und Ideengeber für die Landtagspetition. "Auf der kurvenreichen und engen Chaussee zwischen Bernau und Blumberg "geschehen oft schwere Verkehrsunfälle, die teils tödlich ausgehen. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf", heißt es in der Petition des Ortsbeirates mit Lothar Wiemer als Ortsvorsteher an der Spitze.

Die Straße wird von Anwohnern genutzt, die mit dem Rad in das nicht weit entfernte Bernau oder Blumberg wollen. Darunter befinden sich auch viele Schüler, die zum Unterricht nach Bernau oder nach Blumberg fahren. Darüber hinaus wird die Straße von vielen Ausflüglern genutzt. Die Fahrbahn ist jedoch eng, Geschwindigkeitsbegrenzungen werden oft nicht eingehalten. Der Ortsbeirat erinnert an die große Beteiligung bei den Fahrraddemons 2018 und 2019.

Als 2012 der 1,1 Kilometer lange Geh- und Radweg in Birkholzaue eröffnet wurde, waren alle Beteiligten, darunter auch der Landesbetrieb Straßenwesen, zuversichtlich, dass auch die Verbindungen nach Bernau und Blumberg bald folgen werden, möglicherweise auch in Etappen. Doch dies geschah nicht. Mit der Petition soll der langwierige Prozess der Grundstücksankäufe jetzt beschleunigt werden.

Dass es die Verbindung noch immer nicht gibt, führt der Ortsbeirat auf den schleppenden Ankauf der benötigten Grundstücke zurück. So gebe es viele verschiedene Eigentümer mit mangelndem Kaufinteresse. Mit der Petition wird daher ein Verkauf zu "angemessenen Beträgen" oder "in letzter Konsequenz im Interesse des Gemeinwohls" auch eine Enteignung mit Entschädigung gefordert. Zudem müsse der Landesbetrieb Straßenwesen besser mit Personal und Finanzmitteln ausgestattet werden. Über die Asphaltierung der Robinienstraße und des Blumberger Weges, die der Birkholzauer Detlef Maleuda (BfB) in der Stadtverordnetenversammlung anschob, würden sich die Birkholzer freuen, die Maßnahme werde aber nur als Zwischenlösung angesehen, so Heiko Schilsky.

Kooperation der Ortsteile

Die Zusammenarbeit mit den anderen Ortsteilen ist den Birkholzauern wichtig. Von den Ortsvorstehern Heidi Scheidt (Birkenhöhe), Matthias Jitschin (Börnicke) und Jörg Dreger (Blumberg und Elisenau) erhalten sie Unterstützung. Im Ortsbeirat signalisierten Britta Stark (SPD) und Péter Vida (BVB/Freie Wähler) ihre Unterstützung.

Noch bis zum 30. November können die unterschriebenen Flyer an die aufgedruckten Adressen zurückgegeben werden. Wer Flyer benötigt oder selbst Unterschriften sammeln will, kann sich an die E-Mail-Adresse heiko.schilsky@freenet.de oder per Handy an 0176 47106324 wenden.