Berlin (MOZ) Wer am Wochenende mit der Bahn nach Berlin will, muss sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Grund sind Bauarbeiten an der A114. Am Sonnabend und Sonntag wird zwischen der Anschlussstelle Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow stadteinwärts der zweite Teil der Außenringbrücke abgerissen. Da unter der Brücke Gleise verlaufen, ist auch der Schienenverkehr betroffen. Sowohl der S-Bahn- als auch den Fernbahn-Verkehr soll auf dem Streckenabschnitt von Blankenburg nach Mühlenbeck-Mönchmühle (S 8) umgeleitet beziehungsweise unterbrochen werden, heißt es in einer Mitteilung.

Bauarbeiten noch bis 2023

Glück haben dagegen die Autofahrer: Trotz Abriss bleibt ein Teil der A 114 befahrbar. "Wir bitten jedoch alle Autofahrer, trotz interessantem Baustellengeschehen ohne Verzögerungen an der Baustelle vorbeizufahren", sagt der zuständige Projektleiter Bernd Urbank.

Ersetzt wird die Brücke des Pankow-Zubringers, auf der täglich rund 37000 Fahrzeuge verkehren, durch einen Neubau. Die Baukosten liegen laut Senat bei rund zehn Millionen Euro, die vom Bund getragen werden.

Die Brücke ist aber nicht das einzige Bauvorhaben. Schon seit Monaten herrscht Großbetrieb auf der A114. Auch die Fahrbahndecke soll auf dem Pankow-Zubringer in den kommenden Jahren erneuert werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird nicht vor 2023 gerechnet.