Live In Reitwein im Lebuser Kulturhaus: Bei der 120. Veranstaltung des gleichnamigen Vereins rockte am Samstagabend die Münchener Band "Reverend Rusty & The Case" sogar mit Tuba. Sänger Reverend Rusty Stone (l.) spielte zwischenzeitlich auch direkt in den Zuschauerrängen. © Foto: Arnold Ille