Lindenberg (MOZ) Das letzte Oktoberfest in diesem Jahr in Lindenberg fiel zwar in den November, hatte es aber dennoch in sich. Schon nach der ersten Viertelstunde standen die Gäste, vor allem aus dem Niederbarnim und Berlin kommend, auf den Bänken und Tischen – zünftig gekleidet in Dirndl und Lederhosen. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden auf und unter den Tischen – je nach Verfassung der Partygäste. An den zwei vergangenen Wochenenden – jeweils Freitag und Sonnabend – tobte in dem Riesenzelt mit 1000 Plätzen der Bär. Veranstalter des traditionellen mehrtägigen Oktoberfestes war die Firma SOS-Party aus Lindenberg. Die "Kraxlhaxer" lieferten das Hüttengaudi (weitere Bilder auf www.moz.de/fotos).