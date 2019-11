Berlin Wie lange will die Große Koalition die Bürger noch mit ihrem Endlosstreit über die Grundrente nerven? Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Entscheidet endlich!

Der zentrale Fehler an der Grundrente ist, dass sie zwei Dinge miteinander verknüpfen will, die nicht zusammen passen: Sie soll sowohl die Lebensleistung nach 35 Berufsjahren anerkennen als auch gegen Altersarmut wirken. Wird beides erfüllt, wird die Sache sehr teuer.

Hinzu kommt, dass sich die Unionsfraktion selbst nicht einig ist, was sie will. Viele bestehen auf der Vereinbarung im Koalitionsvertrag, dass es die Grundrente nur mit Bedürftigkeitsprüfung gibt. Dann aber fällt bei vielen der Aspekt Lebensleistung unter den Tisch. Dafür wird es viel billiger. Wobei alle Unionsabgeordneten die Frage beantworten müssen, wo ihr Widerstand gegen die zweimalige Erhöhung der Mütterrente war, die insbesondere von der CSU durchgedrückt wurde. Die war noch sehr viel teurer, und sie wurde weitgehend aus den Reserven der Rentenversicherung finanziert, nicht aus Steuern. Wenn manche in der Union die Belastung der jungen Generation durch die Grundrente beklagen, klingt das sehr nach Krokodilstränen.

Gleichzeitig war es aber auch ziemlich dreist von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, ein Gesetz ohne Bedürftigkeitsprüfung vorzulegen, obwohl im Koalitionsvertrag etwas anderes vereinbart war. Wozu wurde der sonst ausgehandelt?

Jetzt ist Führung gefragt. Leider ist von CDU-Chefin Annegret Kramp-­Karrenbauer genauso wenig zu hören wie von der Kanzlerin. Wer die Koalition weiterführen will, muss Kompromisse durchsetzen, und zwar schnell.