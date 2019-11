MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Platzverweis endeten am Freitagnachmittag die Pöbeleien eines 55-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Zentrum" in der Heilbronner Straße.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß der Betrunkene – der Pustetest ergab 2,83 Promille – wüste Beschimpfungen aus und versuchte, Fahrgäste am Einsteigen in die Tram zu hindern. Weil er sich gegen eine Durchsuchung wehrte, erhielt er eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.