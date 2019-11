Berlin (NBR) Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich die früheren SPD-Chefs Andrea Nahles und Sigmar Gabriel am selben Tag aus dem Bundestag verabschieden.

Jahrelang sind beide einander kräftig auf die Nerven gegangen, jahrelang waren ihre politischen Karrieren trotzdem eng verflochten. Dass beide ab Mittwoch im Bundestagsplenum fehlen, ist natürlich ein Zufall. Trotzdem lässt das erkennen, wie tief die Veränderungen greifen, die die SPD durchmacht.

Denn tatsächlich endet für die SPD damit eine Ära. Als Gabriel vor zehn Jahren Parteichef wurde und Nahles seine Generalsekretärin, hatte die SPD gerade ihr bis dahin schlechtestes Bundestagswahlergebnis eingefahren. Schon in den Jahren danach machte das Wort "Erneuerung" die Runde; beide bemühten sich, die Partei wieder auf Vordermann zu bringen – vergebens, wie man heute weiß. Auch wenn die Gründe dafür unterschiedlich waren, so ist doch klar, dass weder Gabriel noch Nahles die Partei retten konnten. Ihr Abschied ist deshalb nur folgerichtig: Eigentlich sind zwar beide viel zu jung für die Politiker-Rente. Sie sind aber gleichzeitig viel zu alt für das, was die SPD jetzt vor sich hat.