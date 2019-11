MOZ

Eisenhüttenstadt Polizisten haben am Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße einen Pkw gestoppt. An dem Auto waren nicht nur falsche Kennzeichen angebracht, auch der Fahrer verhielt sich merkwürdig. Ein Drogenschnelltest ergab: Der 49-Jährige stand unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis. Außerdem fanden die Polizisten bei ihm Drogen. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Der Mann erhielt zwei Anzeigen und musste den Pkw stehen lassen.

Im Bereich Straße der Republik/Karl-Marx-Straße stellten Polizisten Sonntagabend bei einem Radfahrer (43) starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.