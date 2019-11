Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Unter einem blätterlosen Baum begegnet Lutz Schneider einem Teil seiner Vergangenheit. "Es war mir wichtig, dass sie auf dem Grundstück begraben wird", sagt der 55-Jährige. "Sie ist hier immer umher gerannt." Wenn er von seiner Schäferhündin Ivette erzählt, sammeln sich in seinen Augen Tränen. Zu schmerzend der Verlust, zu frisch die Erinnerung. Zwölf Jahre lang hat ihn die Hündin, die er auf Drängen seiner damals 13 Jahre alten Tochter angeschafft hat, begleitet – nicht nur als Gefährtin, sondern auch als Fährtenleserin. "Mit ihr habe ich alles gelernt", sagt der rastlos wirkende Mann. Im August verstarb "Ivi" an Altersschwäche. 28 Prüfungen im Hundesport hat Lutz Schneider mit ihr absolviert; ein Triumph aber blieb ihm vergönnt: der Landesmeister-Titel im Fährtenhundesport.

Auf der Duftspur

"Ja, du weißt schon, was los ist." Mit flinken Griffen entlässt Lutz Schneider den unruhigen Schäferhund aus dem Zwinger in seinem Auto. Widerstandslos lässt sich Quincy an die Leine nehmen. Mit dem sechs Jahre alten Tier möchte der Fürstenwalder demonstrieren, wie das geht, einen Fährtenhund zu trainieren. Dafür hat er auf einem Acker bei Markgrafpieske eine Spur gelegt, ist gerade aus und verschiedene Winkel gelaufen und hat hier und da einen Gegenstand in die Spur fallen lassen. Quincy soll der Fährte nach einiger Zeit folgen: Dort, wo sich die Schuhe von Lutz Schneider ins Erdreich gedrückt haben, zersetzen sich Mikroorganismen und der Geruch verändert sich. Stößt das Tier auf einen Gegenstand, zeigt es dies an, indem es sich hinlegt – das Objekt zwischen den Vorderpfoten.

"Such!" Mit zarter Stimme erlaubt Lutz Schneider seinem Tier, die Spur aufzunehmen. Es gelingt ihm scheinbar mühelos. "Man muss Vertrauen zu seinem Hund haben", sagt der 55-Jährige. Mit Quincy führt er weiter, was ihm mit Ivette versagt blieb: An diesem Wochenende vertritt er Brandenburg bei der Deutschen Meisterschaft im Fährtenhundesport in Untersiemau-Weißenbrunn in Bayern. Den Landestitel errang Schneider, der Mitglied im Hundeverein Steinhöfel ist, Mitte Oktober in Pasewalk.

This browser does not support the video element. Video Quincy übt das Fährtenlesen Videothek öffnen

Gerne hätte er diesen Erfolg mit Ivette gehabt. Nicht, sagt der Fürstenwalder schnell, wegen des Titels an sich. Sondern um denen, die ihn anfangs belächelt haben, zu zeigen, dass man mit Interesse und Hingabe für sein Tier viel erreichen kann. "Als Langstockhaar zählte Ivette zur Schönheitslinie der Schäferhund-Rasse, nicht zur Leistungslinie wie Quincy", erklärt Lutz Schneider. "Mit der wirst du nie eine Prüfung bestehen", lauteten gehässige Kommentare anderer Hundesportler. "Das hat mich geärgert."

Vater und Brüder – alle Optiker

Lutz Schneider ist es gewohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Aufgewachsen in einer Optiker-Familie als eines von fünf Kindern, findet er über Umwege auch zu diesem Beruf. Mit 27 Jahren begann er das Fachabitur – und musste nach verspätetem Start den Stoff eines knappen Jahres aufholen. Beim Fußball hatte sich Schneider einen Unterschenkelbruch zugezogen. "Zehn Jahre habe ich bei Dynamo Fürstenwalde in der Bezirksliga gespielt." Auch im Verein habe er sich immer wieder beweisen müssen.

Nach dem Abitur erlangte Lutz Schneider im April 1993 über ein Fernstudium zum Handwerksmeister in Jena den Abschluss als Augenoptikermeister; zwei Jahre später machte er sich im Tränkeweg selbstständig. Das Geschäft musste er verkleinern; heute arbeitet Lutz Schneider, der alleinstehend ist und auf Wunsch der Mutter auch keinen Kontakt zu seiner 25 Jahre alten Tochter habe, noch nach Vereinbarung und zwei Tage in der Woche im Optikergeschäft seines Zwillingsbruders in Berlin-Köpenick.

"Das hast du fein gemacht." Mit einem Stück Wurst belohnt er seinen Schäferhund nach erfolgreich absolviertem Training. Bei der Deutschen Meisterschaft soll Quincy an zwei Tagen je eine 1800 Schritt lange Spur erschnüffeln. "Natürlich träumt man davon, mit einem guten Ergebnis nach Hause zu kommen", sagt Lutz Schneider. Seit er ein Welpe ist, lebt und lernt Quincy an seiner Seite. Alles was der Hund kann, verdankt er der Erfahrung seines Herrchens mit Ivette. Die Vergangenheit setzt sich in der Zukunft fort.