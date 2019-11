MOZ

Zepernick (MOZ) Die DDR im Jahr 1989: Ein frisch gekürter Kulturstadtrat fügt sich ratlos und verzweifelt einer Anweisung zur Wahlmanipulation. Ein Elektromonteur, der nie auffallen wollte, weil sein Vater in Bautzen inhaftiert war, stellt zum Zeichen des Protestes jeden Abend Kerzen in sein Fenster. Ein Schriftsteller fährt in die Sowjetunion, weil er Glasnost und Perestroika studieren will, und erlebt den Fall der Mauer am flackernden Bildschirm…

Studierende am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena fragten im Jahr 2008 sechzehn Männer und Frauen nach deren Lebensgeschichten und nach jener entscheidenden Zäsur am Ende der 1980er-Jahre, die heute meist Wende genannt wird und die alle ostdeutschen Biografen in der Rückschau unweigerlich in ein Vorher und ein Nachher teilt. Die Geschichten, die ihre Interviewpartner ihnen erzählten, wurden aufgezeichnet und unter dem Titel "Mein Land verschwand so schnell" von Annette Leo als Buch herausgegeben.

Die Journalistin und Historikerin liest am 15. November im Gemeindehaus St. Annen aus diesen Texten. Anschließend besteht die Möglichkeit, in gemütlicher Runde über diese oder eigene Erlebnisse in der "Wende- und Nachwendezeit" ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Tickets zum Preis von sieben Euro an der Abendkasse, unter www.kunstbrueckepanketal.de oder Tel. 030 98319876