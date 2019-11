MOZ

Beeskow (MOZ) Am Sonntag fand die Wahl zu den Ortskirchenräten in den Kirchen der Stadt Beeskow und den dazugehörigen Dörfern statt.

In den Ortskirchenrat Beeskow wurden 12 Kandidaten gewählt: Knut Krüger (313 Stimmen), Elisabeth Krüger (303 Stimmen), Karen Leppin (280 Stimmen), Angela Prick (274 Stimmen), Claudia Ludwig (265 Stimmen), Marko Haase (262 Stimmen), Tilman Schladebach (257 Stimmen), Ralf Lamm (241 Stimmen), Lothar Engel (234 Stimmen), Manuela Heuer (234 Stimmen), Jan-Peter Voigt (229 Stimmen), Peter Fehlauer (213) Stimmen. Als "Ersatzälteste" wurden gewählt: Klaus Addicks (204 Stimmen), Jens Reichardt (165 Stimmen). Die Wahlbeteiligung in der Ortskirche Beeskow betrug 28,9 Prozent.

In den Ortskirchenrat Krügersdorf-Grunow wurden vier Kandidaten gewählt: Marina Burisch (123 Stimmen), Thomas Koß (121 Stimmen), Sieglinde Krause (115 Stimmen), Elke Kipper (105 Stimmen). Als "Ersatzältester" wurde gewählt: Karsten Nemak (96 Stimmen). Die Wahlbeteiligung in der Ortskirche Krügersdorf-Grunow betrug 40,8 Prozent.

Die gewählten Ältesten werden in ihr Amt eingeführt im Gottesdienst in Grunow am 1. Adventssonntag, 1. Dezember, um 10.30 Uhr. In diesem Gottesdienst wird auch den Ältesten, die sich nicht mehr zur Wahl hatten aufstellen lassen, für ihr Engagement gedankt, und sie werden von ihrem Amt entbunden. Die konstituierende Sitzung des Gemeindekirchenrates findet am 10. Dezember statt.

Sitzung am 10. Dezember

Neben der Evangelischen Kirchengemeinde Beeskow (Stadt- und Land), gab es Wahlen zum Gemeindekirchenrat in den Gemeinden Lieberose und Land, Buckow-Glienicke, Storkow, Friedland-Niewisch sowie Tauche. Bei den Gemeindekirchenräten handelt es sich um Laienparlamente, die die Geschicke der Kirchengemeinden in wichtigen Punkten mitbestimmen.

In Beeskow gibt es zum Beispiel einen Ausschuss für Bauangelegenheiten, einen für Finanzen und einen für Kinder- und Jugendarbeit. Wahlberechtigt waren sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die mindestens 14 Jahre alt sind.