Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Seit Februar tourt die Kompaktversion der Verbraucherzentrale, das sogenannte Digimobil, durch Nordbrandenburg. Das Pilotprojekt soll die fehlenden Beratungsbüros jenseits von Eberswalde kompensieren.

Dafür düst das Digimobil einmal im Monat in ausgewählte Städte und bietet eine Beratung per Videochat an. Am Montagvormittag war es in Schwedt wieder soweit – über fehlenden Andrang konnte sich der Beratungsbus nicht beklagen. Oliver Sydow, der die Abwicklung der Termine betreut, zieht eine positive Bilanz der bisherigen Pilotphase: "Unser inoffzieller Rekord liegt bei zehn Beratungen in 3,5 Stunden."

Sydow erläutert die Vorteile des Digimobils: "Während die telefonische Beratung kostenpflichtig ist, sind Termine im Digimobil gebührenfrei. Zudem könnten die Juristen über einen Scanner mitgebrachte Unterlagen sichten, um die Situation besser zu verstehen." Die meisten würden die Videochat-Situation akzeptieren. Nur vereinzelte Senioren hätten den "Mensch im Monitor" bisher komplett abgelehnt.

Nächster Termin in Schwedt: 2. Dezember, Platz der Befreiung