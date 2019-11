Gabriele Rataj

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Bevor die historischen diesel- und benzinbetriebenen Landmaschinen in Winterruhe gehen, hatte Manfred Arndt von der Interessengemeinschaft Freunde alter Landtechnik noch einmal auf das Gelände am Ortsrand von Fredersdorf-Nord eingeladen. Der Kramer-Trecker, die Drille, Häcksler, Schrotmühle, der Dreschkasten, Strohpresse, Kornbinder oder die alte Feldschmiede – vieles ist auf dem Gelände abgestellt, was nicht nur Herzen alter Bauern höher schlagen lässt. So versammelte sich z. B. schnell eine ganze Gruppe, um zuzusehen, wie Arndt die mobile Säge anwarf, mit der 1954 noch von Hof zu Hof gezogen wurde – allerdings ohne Baumabschnitte zu zerteilen.

Andere Gäste liefen lieber zu den Sattelschweinen, wo es sich zwei Ferkel bei Mutter Sau gemütlich gemacht hatten. Der kleine Paul hingegen, der mit seinem Vater Hühner füttern wollte, musste etwas warten, weil die geschützte Rasse Vorwerkhühner gerade "Mittagsruhe" im mobilen Hühnerstall hielt. Sich schmackhaft die Zeit verkürzen konnten Besucher bei Sabine Keller mit Wurst und Schmalz von hier gehaltenen Tieren.