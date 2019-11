Andrea Koppe

Gartz (freier Autor) Der letzte Sieg der Blau- Weißen gegen den SSV lag vier Jahre zurück. Weil diese Serie reißen sollte, begannen die Platzherren äußerst engagiert. Mateusz Krol verfehlte das Tor der Gäste per Kopf gleich mal nur um Zentimeter. Auf der Gegenseite stoppte Keeper Marco Mecklenburg im kurzen Eck einen Angriff von Dariusz Szmulski.

Nach gut zehn Minuten parierte SSV-Schlussmann Roland Galinski einen Krol-Freistoß auf der Torlinie. Die Blau-Weißen setzten nach und nahmen den Schönowern bereits im Mittelfeld viele Bälle ab. Nach einem sehenswerten Angriff klärte Sebastian Koch gegen Lukasz Jasiak im Strafraum. Die Gartzer blieben spielbestimmend und erarbeiteten sich die nächste gute Möglichkeit: Ein langer Ball erreichte Jasiak im Strafraum – sein Versuch strich knapp am Pfosten vorbei (22.).

Besser machte er es nur eine Minute später. Nach prima Vorarbeit von Sebastian Kmetyk erzielte der Pole aus Nahdistanz das 1:0. Wenig später geriet ein Blau-Weiß-Abstoß zu kurz – Fabian Schünemann köpfte den Ball genau auf den Fuß von Szmulski, dessen Schuss aber zu schwach ausfiel. Durchatmen beim Gastgeber, als Mecklenburg den Ball im Nachfassen sicherte.

Gäste-Konter stets gefährlich

Wenn auch spielerisch wenig von den Schönowern kam, mussten die Blau-Weißen stets bei Kontern aufmerksam sein – so als Eric Duckert den Angriff von Szmuls-­ki gerade noch rechtzeitig abwehrte (35.). Dann konterte Krol – der mit aufgerückte Martin Lenke bekam das Leder, zog scharf ab, aber Galinski zeigte sein Können zweimal (40.). Auch nach Wiederanpfiff bestimmten die Blau-Weißen das Geschehen. Die erste gute Möglichkeit ergab sich nach einer Ecke: Andreas Achterberg versuchte es direkt – der Ball knallte an den Pfosten, blieb im Spiel und der SSV konterte. Gestoppt vor dem Gartzer Strafraum, gab es Freistoß. Bartosz Tatarczuks Schuss fand sich in der Gartzer Mauer wieder. Im Gegenzug setzte Lenke seinen Versuch nur ein wenig zu hoch an (62.).

Es ging jetzt hin und her. Galinskis Abschlag erreichte Szmulksi, der in den Strafraum zog – Mecklenburg brachte den Ball im Nachfassen unter Kontrolle. Ein erneuter Angriff der Oderstädter endete mit einer Ecke. Diese konnte Schönows Abwehr zunächst abwehren. Achterberg setzte nach und zog aus 18 Metern ab. Galinski musste sich gehörig strecken und lenkte das Leder mit den Fingerspitzen aus der Gefahrenzone. Dann war der SSV wieder dran: Szmulskis Kopfball flog Richtung Gartzer Tor, Mecklenburg fing die Kugel aber sicher.

Kopfball zur Vorentscheidung

Das Torwart-Zuspiel kam zu Pawel Mroz, der den Ball bis an die Grundlinie trieb. Seine Flanke kam zu Jasiak in den Strafraum – der stieg hoch und besorgte per Kopf die 2:0-Vorentscheidung für den Gastgeber (70.). Wer ein Aufbäumen der Gäste erwartete, wurde enttäuscht. Für die Gartzer versuchte es Krol noch einmal. Der abgewehrte Ball kam zu Wendlandt, dessen straffer Schuss das Tor um Zentimeter verfehlte.

Die Blau-Weißen verwalteten ihre Führung in der letzten Viertelstunde geschickt, ließen keine Gefahr für ihr Tor mehr zu. Eine letzte Möglichkeit für die Heimelf ergab sich durch einen Freistoß, den die Schönower Abwehr klärte. Nach der anschließenden Ecke donnerte Jonas Jäckel das Leder übers Gebälk. Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff das gut leitende Schiedsrichterkollektiv diese Partie ab, die von beiden Seiten – trotz Derby – immer fair geführt worden war.