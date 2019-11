Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nicht nur in Berlin, auch in Frankfurt gab es am Sonnabend ein Stadt-Derby mit Union-Beteiligung. Auch wenn dieses nur in der Ostbrandenburgliga stattfand, war es eine umkämpfte Partie. Schöne Spielzüge und viele Torgelegenheiten gab es auch hier nicht zu bewundern. Vielmehr merkte man beiden Mannschaften an, dass es sich um ein Prestige-Duell handelt – acht Lok-Spieler wie auch CoTrainer René Drescher haben eine Vergangenheit bei Union.

So gab es viel Krampf und Kampf. Die Gastgeber fanden nur schwer in die Partie, auf der Gegenseite war Paul Rabe auffälligster Akteur auf dem Rasen. Der 29-Jährige beackerte die rechte Außenbahn und brachte mehrere gute Flanken in die Mitte. In der 40. Minute wurde Rabe dann bei einem Zweikampf im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Andy Bredow sicher zur nicht unverdienten Gäste-Führung (35.). Doch noch vor dem Pausentee fiel etwas überraschend der Ausgleich: Nach einem Freistoß in Höhe der Mittellinie für Union verloren diese schnell wieder den Ball. Loks Derenik Mayilyan hielt einfach mal drauf und traf aus der Ferne genau in die Maschen (44.).

Auch die Höhepunkte im zweiten Spielabschnitt sind schnell erzählt: Zunächst ließ Unions Kapitän Roy Lehmann über die rechte Seite einen Verteidiger aussteigen und traf mit einem strammen Schuss nur den Außenpfosten (51). Zehn Minuten später kreuzte Paul Rabe ebenfalls über rechts auf, doch seinen Versuch – halb Flanke, halb Schluss – konnte der aufmerksame Lok-Torhüter Oskar Lingk noch über die Querlatte lenken (62.). Die Gastgeber verfehlten ihrerseits durch Christopher Winter knapp die Führung (75.). So blieb es bei der letztlich verdienten Punkteteilung.

Lok-Trainer Alexander Mikulin, der wegen einer Bemerkung in Richtung Schiedsrichter von diesem die Gelbe Karte gesehen hat, wollte sich nach dem Spiel nicht äußern. Uwe Wieland aus dem Trainerteam sagte: "Das Unentschieden ist leistungsgerecht, im Endeffekt können wir zufrieden sein. Jede Mannschaft hätte gern gewonnen, für ein Derby war es sehr anständig und sportlich fair. Ein bisschen enttäuscht sind wir über die Leistung unserer Mannschaft, es steckt viel mehr Potenzial in der jungen Truppe."

Viele technische Fehler

Unions Trainer Nico Gärtner erklärte: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das sicherlich nicht schön war. Es gab viele technische Fehler und lange Bälle. Es war ein echtes Prestige-Duell, die Mannschaften waren sehr angespannt und das Spiel sehr intensiv. Für uns war wichtig, die Abwehr zu stabilisieren, da sind wir auf dem richtigen Weg. Man hat aber auch gesehen, dass es für beide Mannschaften fürs obere Liga-Drittel derzeit nicht reicht."

FC Lok: Oskar Lingk – Hannes Milster (82. Mirko Linder), Sascha Witt (46. Christopher Winter), Thomas Staroske, David Bänsch (77. Max Köhler), Sebastian Guhl, Patrik Elbe, Paul Henke, Derenik Mayilyan, Michael Gambashidze, Eric Wieland

FC Union: Paul Streckert – Hannes Trampel (82. Tobias Krüger), Roy Lehmann, Patrick Riegner, Hamid Nazari, Paul Rabe, Oleksii Kysliak, Andy Bredow, Reza Rezaie, Mario Bochow (46. Florian Harnack), Jean Nyama

Tore: 0:1 Bredow (35./Foulelfmeter), 1:1 Mayilyan (44.) – Schiedsrichter: Holger Mattern (Schöneiche) – Zuschauer: 85