Jörg Richter

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war ein schwerer Einstieg für Franz Richter. Nach seinem doppelten Kieferbruch im April dieses Jahres bestritt er sein erstes internationales Turnier gleich bei den U-23-Weltmeisterschaften in Budapest.

Seinen Auftaktkampf gewann der 21-Jährige (130 kg/Griechisch-Römisch) gegen den Ukrainer Dmytro Kremeniev, den er gleich zu Beginn des Kampfes mit einem sehenswerten Wurf in die Ringerbrücke stellte, im weiteren Kampfverlauf noch mit 7:2 Wertungspunkten.

Doch dann folgte im Viertelfinale eine bittere 2:3-Niederlage gegen den Iraner Aliakbar Yousofiahmadchali, der gute 15 Kilo mehr auf die Waage brachte. Zwei Mal hatte der Frankfurter den Iraner schon gepackt, doch setzte dieser sein Gewicht geschickt ein und wehrte die Angriffe ab. Yousofiahmadchali schaffte es ins Finale, und so startete Richter in der Hoffnungsrunde, wo er auf Konsta Mäenpää aus Finnland traf. Nach einer äußerst zweifelhaften Viererwertung für den Finnen verlor der Deutsche, der sein erstes Jahr in der Altersklasse U 23 kämpft, den Faden und Mäenpää machte mit weiteren Zählern des Sack noch vor Ablauf der sechsminütigen Kampfzeit zum 9:0 zu. Franz Richter, der sein Einzelstartrecht Anfang Oktober dem RSV Hansa 90 Frankfurt übertrug, wo er seit 2011 lernt und trainiert, beendete das WM-Turnier mit einem 9. Platz, kämpfte sich somit noch unter die Top-Ten der Welt in seiner Gewichtsklasse, in der insgesamt 19 Athleten an den Start gingen.

Noch an Gewicht zulegen

"Da war deutlich mehr drin. Vor allem gegen den Iraner kann Franz gewinnen und steht im Halbfinale, hätte damit den Kampf um eine Medaille sicher gehabt", sagte Bundestrainer Maik Bullmann. Er hofft, dass sein Schützling nach dem Neuenstieg bald wieder zu alter Stärke findet. Wobei Richter, der in der schwersten Gewichtsklasse zu den Leichtgewichten zählt, noch einige Kilos zunehmen muss, um in diesem Limit bis 130 Kilo entscheidend zu punkten.

Auch sonst lief die WM bitter für die deutschen Ringer, denn insgesamt konnte in Budapest keine Medaille gewonnen werden. Mit Jan Zirn (97 kg/KG Baienfurt) und Witalis Lazovski (67 kg/SV Wacker Burghausen) schieden auch die beiden anderen Griechisch-Römisch-Spezialisten nach gutem Auftakt aus dem Turnier aus und auch die Freistilringer blieben in Ungarn ohne Edelmetall, während die deutschen Damen gar nicht erst angereist waren.