Woltersdorf (MOZ) Achim Schneider ist bei der Vorstandswahl als Vorsitzender der CDU Woltersdorf bestätigt worden. Ebenfalls weiter im Amt sind die Beisitzer Evelin Gesicki und Claus-Dieter Quassowski, wie der Gemeindeverband am Montag mitteilte. Neu gewählt wurden die Stellvertreter. Das sind Stefan Bley, der bis Juni für die CDU in der Gemeindevertretung saß, und Stefan Conrad als ganz neues Gesicht der Woltersdorfer Ortspolitik.

Zu den das Jahr prägenden Kommunalwahlen, sagte Achim Schneider in seinem Bericht, gelte es, mit der neuen Fraktion in der Gemeindevertretung überzeugende Sacharbeit zu leisten. Er räumte ein, dass die Christdemokraten ein Wahlziel verfehlt haben: das, mit einem weiteren Sitz im Gemeindeparlament vertreten zu sein.

In den politischen Mittelpunkt des kommenden Jahres will die CDU Schneider zufolge die Arbeit am Woltersdorfer Ortsentwicklungskonzept stellen.