Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Zehn Wanderer starteten am Sonntag an der Alten Köhlerei in Bad Freienwalde zu einer Wanderung durch den Herbstwald. Über die genaue Streckenführung hatte Klaus Schluchter mit Blick auf den Regen noch nicht entschieden, versprach jedoch auf einige Höhen und Tiefen des Landschaftsschutzgebiet Freienwalder Waldkomplex aufmerksam zu machen und zeigte sich fast ein bisschen erleichtert, dass die Gruppe diesmal nicht so groß war. "Das macht es auch dem Wanderleiter einfacher", erklärte er und, dass später noch gesungen wird und eine Einkehr – natürlich in der Köhlerei – vorgesehen ist.

Bevor es losging, hatte Bernd Müller, Vorsitzender der Naturfreunde Oberbarnim-Oderland, noch eine Übersicht mit den nächsten Wanderungen an jeden Teilnehmer verteilt. So geht es am nächsten Sonntag in die Fuchskehle am Mittel- und Langen See. Die etwa sechs Kilometer lange Tour wird von Manuela Grundmann begleitet. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Forsthaus Leuenberg, Bahnhofstraße 13.

Anmeldungen sind unter Telefon 03344 3002881 erbeten.