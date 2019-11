Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Sie sollen das Land Brandenburg um rund drei Millionen Euro betrogen haben – seit Montag müssen sich drei Frauen und zwei Männer vor dem Landgericht Potsdam wegen Untreue verantworten.

Den früheren Mitarbeitern der einst landeseigenen Brandenburgischen Boden Gesellschaft (BBG) wird vorgehalten, Landes-Liegenschaften unter Wert verkauft und sich an den Geschäften bereichert zu haben. Zum Prozessauftakt wiesen die Anwälte der Angeklagten die Vorwürfe zurück.

Rasante Wertsteigerung

Es geht zum einen um eine frühere Militärfläche in Bad Saarow (Oder-Spree). Das 52.000 Quadratmeter große Gelände ging Ende Mai 2008 für 42.000 Euro an die Entwicklungsgesellschaft EPC und wurde nur drei Wochen später für 685.000 Euro an die Firma BBF weitergereicht. Laut Staatsanwaltschaft profitierte davon die an der BBF beteiligte BBG, also die Angeklagten. Ihnen sei bekannt gewesen, dass das Areal laut eines Gutachtens einen Verkehrswert von 280.000 Euro gehabt habe. Noch größer die Diskrepanz im zweiten angeklagten Fall. Eine riesige Fläche auf dem früheren Flugplatz Oranienburg wechselte für 200.000 Euro den Besitzer, obwohl das 660.000 Quadratmeter große Gebiet fast drei Millionen Euro wert gewesen sein soll.

Die BBG war nach Angaben der Staatsanwaltschaft verpflichtet, die ehemaligen Militärflächen für das Land Brandenburg zu verwalten und zu verwerten. Den Angeklagten werden Insichgeschäfte vorgeworfen. Einfach gesagt: Sie sollen die Grundstücke an sich selbst verkauft haben. So sei auch die Flugplatz-Fläche an eine Firma gegangen, an der der damalige BBG-Geschäftsführer beteiligt war.

"Schwer kontaminiert"

Die Verteidiger der Angeklagten teilten in einer Erklärung mit, dass die ehemaligen Flächen sowjetischer Truppen "schwer kontaminiert waren und daher jahrelang keine Käufer fanden". Die BBG-Mitarbeiter hätten zu den Preisen verkauft, die auf dem Markt zu erzielen gewesen seien. Der Verkehrswert aus den Gutachten sei ein subjektiv ermittelter Wert, der zum damaligen Zeitpunkt auf dem Markt nie hätte erreicht werden können. "Die Hauptverhandlung wird zeigen, dass die Grundstücksverkäufe nach Recht und Gesetz erfolgten."

Am Morgen war die Verhandlung unterbrochen worden, weil die Kammer über Einwände der Verteidiger gegen die Schöffenbesetzung entscheiden musste. Für den Prozess sind bis Ende November sieben Verhandlungstage angesetzt. Am Mittwoch soll es weitergehen.