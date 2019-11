Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die beiden Baby-Begrüßungspartys, die die Stadt Fürstenwalde in diesem Jahr als Modellversuch organisiert hat, sind auf unterschiedliche Resonanz gestoßen. Während am 7. Juni 37 Neugeborene und rund 80 weitere Besucher im Alten Rathaus gezählt wurden, waren es am 13. September nur 11 Neugeborene und rund 25 weitere Besucher. Vielleicht liege dies daran, dass bei der ersten Veranstaltung der erfasste Geburtenzeitraum neun Monate betrug (1. Juni 2018 bis 31. März 2019), bei der zweiten nur vier (1. April bis 31. Juli), sagte Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete der Stadt, im Kultur- und Sozialausschuss.

Das Feedback der Gäste, die das Angebot nutzten, sei gut gewesen, teilte Wichary mit. Die Aussteller hätten signalisiert, bei künftigen Veranstaltungen wieder mitzumachen. Für jedes Neugeborene erhielten die Eltern eine Tüte mit Kuscheltier, Informationen zu Kindertageseinrichtungen in der Stadt, einem Kinderteller und einem "Sparbuch" der Sparkasse Oder-Spree.

Die erste Veranstaltung kostete die Stadt rund 730 Euro, die zweite 380, wobei der Versand der Anschreiben darin noch nicht erfasst ist. Sollten die Babybegrüßungspartys fortgeführt werden, müsse man mit 840 Euro je Termin kalkulieren, sagte Wichary. "Ich rate, nicht mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr zu machen", empfahl der Beigeordnete. Das Geld stehe noch nicht im Haushaltsentwurf 2020, sondern komme auf die Prioritätenliste.