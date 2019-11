MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) "Dass große Investitionen immer ein streitbares Thema sind, liegt im Sinne der Sache", kommentiert Paul-Eric Lipinski, Fraktions- und Ortsverbandsvorsitzender der CDU Bad Freienwalde, die Ablehung des Archivbaus in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Erschreckend sei jedoch, wie neu zugezogenen Bürgern in der Einwohnerfragestunde zu diesem Thema vor den Kopf gestoßen wurde und wie mit den wenigen Investoren, die noch geblieben sind, umgegangen wird. Wenn es nach dem Willen der Wählervereinigung 2019 ginge, sollen Investoren sogar vorgeladen werden, um vor der Stadtverordnetenversammlung "auszusagen". "Vielleicht sollten wir die nächste Stadtverordnetenversammlung gleich im Amtsgericht abhalten." Paul Lipinski erinnerte zudem an die Worte des Geschäftsführers der RENTAmed Verwaltungsgesellschaft mbH: "Warum kommen Sie nicht einfach zu uns und wir reden miteinander (...) So wie hier mit gefassten Beschlüssen und mit Investoren umgegangen wird, werden wir unsere zukünftigen Investitionen überdenken müssen." Und so fragt der CDU-Chef auch: "Wo sind die Bürger, die noch für unsere Kurstadt eintreten und sie gestalten und nicht zerstören wollen?" Wenn sich noch jemand in der Stadt wundern sollte, warum hier so wenig passiert, dann brauche man nur zur nächsten Stadtverordnetenversammlung kommen, "denn dort zeigt die Kurstadt ihr wahres Gesicht".