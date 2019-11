Doris Steinkraus

Reitwein (MOZ) Das kleine Oderbruchdorf war am Samstagabend zugeparkt. Die Kennzeichen verrieten, dass der Schweizer Erich von Däniken eine riesige Fan-Gemeinde hat. "50 Jahre Erinnerung an die Zukunft" hatte der 84-Jährige seinen Vortrag überschrieben, zu dem mehr als 200 Neugierige in den Gasthof "Zum Heiratsmarkt" kamen. Seit fünf Jahrzehnten beschäftigt sich von Däniken mit Spuren von Außerirdischen auf unserer Erde. Bis heute ist die Zahl derer, die seine Behauptungen für Humbug halten, noch groß. Was ihn nie davon abhielt, Beweise zu sammeln und die Diskussionen zu befeuern.

Bilderschau und Berechnungen

Der Schweizer war und ist noch heute überall, wo er Beweise dafür findet, dass einst Außerirdische den Planeten Erde besuchten und Wissen weitergaben. Und das nicht nur an einem Ort. Von Däniken zeigte Bilder großer Tempelanlagen und Steinfiguren. Ob in Kambodscha, Guatemala, Mexiko oder auf kleinen Inseln, in der Wüste Nanzka oder bei den Hopi-Indianern – überall hat er alte Abbildungen dokumentiert, die Lebewesen mit Helmen und technischen Geräten darstellen. "Wir finden in allen Religionen Gemeinsames", erinnerte er. "Immer sind göttliche Erscheinungen vom Himmel herabgefahren."

Selbst in alten überlieferten Schriften fänden sich viele Beweise, wie im Buch Henoch. Henoch, die biblische Gestalt, die noch vor ihrem Tod von der Erde genommen wurde. Der habe in seinen Beschreibungen sogar die Fahrzeuge der Außerirdischen genau beschrieben. Die Interpretation sei freilich eine andere gewesen, weil zu jener Zeit keine Kenntnisse über Weltraum und Technik gab. Heute existierten hunderttausende Bilder von verewigten Göttern, die seine Theorie stützen, so von Däniken. Er erklärte, dass es längst auch Austausch mit Wissenschaftlern und Organisationen wie der NASA gebe.

Anhand von Computeranimationen und Berechnungen erklärte er auch, warum man derzeit keine Außerirdischen entdecke. "Sie waren mit einem riesigen Generationen-Mutterschiff im All unterwegs, haben die Erde als eine Station besucht und werden wieder kommen." Mindestens 500 Menschenjahre seien sie unterwegs. "Sie beobachten die Erde."

Was er mit Worten und Bildern zu sagen hatte, kam an. 90 Minuten lang war es mucksmäuschenstill im voll besetzten Saal. Er überzeugte mit einer Leidenschaft, die man einem 84-Jährigen nicht zutrauen würde. 43 Bücher hat er mittlerweile geschrieben. Und noch immer ist er ständig in der Welt unterwegs, um den Spuren seiner Außerirdischen zu folgen. Der Abend machte zumindest Lust, sich mit einigen Argumenten tiefgründiger zu beschäftigen.