Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Gleich zwei Jubiläen wurden am Sonntag im Kammermusiksaal der Konzerthalle gewürdigt: die Friedliche Revolution vor 30 Jahren und das 25. Gründungsjahr der Dokumentationsstätte im einstigen Frankfurter Stasi-Gefängnis. Zu dem Festakt eingeladen hatten die Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde, das Museum Viadrina und die Stadt. Die Veranstaltung spann einen weiten Bogen von Haftorten in Frankfurt als Ausdruck politischer Unterdrückung über den friedlichen Freiheitskampf Frankfurter Bürger im Herbst 1989 bis hinein ins Heute und zu der Frage: Wie weiter mit der Aufarbeitung?

So viel machte der Nachmittag mit rund 200 Gästen deutlich: auch in Frankfurt ist noch vieles aufzuarbeiten. Es braucht auch künftig Dokumentation, Gedenken und Bildungsarbeit. So ist beispielsweise die Geschichte der Haftanstalt, in der heute neben der Gedenkstätte die Musikschule und die Kinder- und Jugendbibliothek untergebracht sind, noch längst nicht zu Ende erzählt. Bereits 1911 sei das Haus Hinrichtungsort gewesen, berichtete Historiker und Gedenkstätten-Mitarbeiter Konrad Tschäpe in einem geschichtlichen Abriss. In der Zeit des Nationalsozialismus inhaftierte die Gestapo politische Gefangene in dem Gefängnis. Viele von ihnen kamen von hier aus in die Konzentrations- und Arbeitslager. Nach 1945 nutzte die sowjetische Besatzungsmacht die Haftanstalt für Inhaftierungen und zahlreiche Hinrichtungen. Zu DDR-Zeiten – unklar ist, ab wann genau – war das Gebäude Untersuchungshaftanstalt der MfS-Bezirksverwaltung. Nach deren Umzug 1969 in die Otto-Grotewohl-Straße nutzte es die Volkspolizei als Gefängnis. Seit der Wende endlich ist das Haus ein Ort "von dem keine Gefahr mehr ausgeht und niemals mehr ausgehen darf", so Tschäpe. Stattdessen werde hier seit 1994 an Opfer verschiedener Diktaturen erinnert, "die sich nicht miteinander verrechnen lassen, sie addieren sich vielmehr".

Vollkommene Hilflosigkeit

Einige der Opfer kamen am Sonntag zu Wort. Der in Frankfurt geborene Schauspieler Jochen Stern – selbst 1947 vom sowjetischen Geheimdienst festgenommen und bis 1954 in Bautzen in Haft – las aus Stasi-Akten und Haftberichten. Hildegard Stellmacher, 1968 aufgrund von Flugblättern in der Zeit des Prager Frühlings verhaftet, und Martin Schulze, der den Dienst an der Waffe verweigert hatte, berichteten von ihrem Freiheitsentzug in den Stasi-Gefängnissen in Frankfurt. Schulze sprach von "vollkommener Hilflosigkeit" als erste Erinnerung, die er an diese Zeit habe.

Gegen die Auswüchse des repressiven System, und für Bürgerrechte, Demokratie und Freiheit gingen am 1. November 1989 schließlich auch in Frankfurt Zehntausende auf die Straße. Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm "Oktoberfrühling" von 1989 ließen die größte, nicht staatlich organisierte Demonstration, die die Stadt je gesehen hatte, lebendig werden. Der Arzt Karl-Ludwig von Klitzing trat ans Mikrofon und hielt noch einmal seine Rede vom 1. November. "Die Kluft zwischen Volk und Regierung ist immer größer geworden. Das Volk hatte nicht lernen können und dürfen, seine Meinung offen und frei und laut genug zu äußern. Und nun steht es würdelos da. Die führende Partei ist ihrem Führungsanspruch nicht gerecht geworden. Sie steht gleichfalls würdelos da. Zwischen beiden Seiten liegen die Scherben der letzten Jahrzehnte. Sie drücken schwer, in vielen Familien."

Die Rede von Klitzings gehört genauso zu den besonderen Wendemomenten in der Oderstadt wie die Erstürmung der Bezirksverwaltung des MfS am 5. Dezember 1989. Per Telefon hatten sie vom Abtransport und der Vernichtung von Stasi-Akten in der Otto-Grotewohl-Straße erfahren, erzählte Renate Bauer, die damals noch Schubert hieß und in deren Wohnzimmer sich wenige Wochen zuvor das Neue Forum in Frankfurt (Oder) gegründet hatte. Spontan beschlossen sie, dagegen vor Ort zu protestieren. "Aus Wut wurde Mut, und dann sie wir losgegangen. Ohne zu wissen, was uns erwartet". Für Mitstreiter und Pfarrer Christian Gehlsen war es einer der glücklichsten Tage seines Lebens. "Wir waren Sieger über die Unterdrücker". Mit einem Megaphon in der Hand sang er damals vor der Eingangstür der Bezirksverwaltung "...so ein Tag so wunderschön wie heute", während eine Delegation empörter Bürger im Gebäude versuchte, in Erfahrung zu bringen, was mit den Akten passiert. "Heinz Engelhardt (Leiter der Bezirksverwaltung/d.Red.) bot uns mit Schweißperlen auf der Stirn Kaffee an", erinnerte sich Hartmut Kelm. Der Diplom-Ingenieur dokumentierte den Besuch bei der DDR-Geheimpolizei mit seiner Kamera.

Fehlende Antworten

Gleichwohl hat es damals auch viele gegeben, die nicht jubelten. Sondern ängstlich, traurig, erschüttert waren, weil die eigene, jahrelange Überzeugung zusammenbrach. Auf die Leerstelle in der Aufarbeitung machte die Bürgerrechtlerin und ehemalige Landesaufarbeitungsbeauftragte Ulrike Poppe in der Podiumsdiskussion mit Bundestagsmitglied Martin Patzelt und Bürgermeister Claus Junghanns (beide CDU) aufmerksam. "Die Frage ist: Wie konnte es gelingen, dass ein Staat, der seine Bürger einsperrte hinter Mauern und Stacheldraht, der ihnen vorschrieb, was sie äußern dürfen, welche Meinung sie zu vertreten haben, wohin sie reisen dürfen, [...], wie Menschen trotzdem bis zum Schluss die Hoffnung hatten, dass sich das sozialistische System als das bessere, humanere, effizientere erweisen könnte. Darauf fehlen für mich immer noch die Antworten."

Von "Demut" für den Mut vieler Menschen und das 1989 Geleistete sprach Claus Junghanns, der selbst erst acht Jahre alt war, als die Mauer fiel. Er sei schlicht dankbar für das, "was ich meinen Kindern heute als Selbstverständlichkeit mitgeben kann".