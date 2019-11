Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die Zeit der Wende im Herbst 1989 steckt voller Geschichten. Viele Schwedter haben diese Zeit aktiv miterlebt und spielen heute eine aktive Rolle im politischen und kulturellen Leben der Stadt. An das Jubiläum 30 Jahre Mauerfall und friedliche Revolution erinnert das Stadtmuseum mit einer Sonderausstellung. Sie wird gerade aufgebaut und setzt genau jene Geschichten aus dem Wendeherbst auf die Tagesordnung.

Den Berichten von Zeitzeugen wird dabei viel Raum gegeben. Museumsleiterin Anke Grodon erläutert: "Die Pfarrer Hans-Rainer Harney und Falko Becker haben als Mitgestalter jener Zeit ganz viele Erinnerungen beigesteuert. Wir haben aber auch Zeitzeugen gewonnen, die uns kleine Erlebnisse mitgeteilt haben und das Bedürfnis hatten, damals dabei zu sein." Dabei zu sein, das hieß damals abends mit Kerzen am Stasi-Gebäude in der Karl-Marx-Straße vorbeizuziehen. Das war gefährlich, weil die politische Entwicklung noch unklar war. Dabeisein wollten die Schwedter aber auch auf dem Sportplatz Dreiklang. Da wurden auf einer Kundgebung Plakate in die Höhe gereckt: "Neue Männer braucht das Land" stand da und "Keine Gewalt". Ganz deutlich sind die Gesichter der Handelnden zu erkennen. Diese Fotos stammen vom Schwedter Fotografen Harald Bethke, der viele Jahre im PCK gearbeitet hat und auch für die Märkische Oderzeitung tätig war. Sein Fotoarchiv war für das Stadtmuseum eine Fundgrube. "Wir haben nicht viele Objekte zum Anschauen aus dieser Zeit", bedauert Anke Grodon. "Die Ereignisse sind meist durch Plakate, Fotografien und Dokumente des Neuen Forums nachvollziehbar." Zu diesen Dokumenten gehört zum Beispiel eine Kladde von Jens Koeppen. Der damalige Elektromonteur aus dem PCK hat an den ersten Treffen des Neuen Forum in Schwedt teilgenommen und sich darin Notizen gemacht. Sein Mitgliedsausweis beim Neuen Forum trägt die Nummer 13 und ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Heute ist Koeppen Bundestagsabgeordneter der CDU.

Frieden und Umweltschutz

Die Protestbewegung von 1989 speiste sich aus vielen Kanälen. Die Friedensbewegung und Umweltschützer gehörten mit dazu. Die evangelische Kirche gab ihnen den Raum zur freien Meinungsäußerung, stets scharf beobachtet von der Staatssicherheit. Und so sind Erinnerungsstücke von Kriegsdienstverweigerern in der Ausstellung ebenso zu sehen wie eine 1989 mühsam vervielfältigte Anleitung, die Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. Frank Prüter hat sie damals zusammengefasst und sie erschüttert, weil sie heute noch hochaktuell ist.

Sonderausstellung Wendegeschichten, Stadtmuseum Schwedt, Eröffnung am 10. November um 15 Uhr, Dauer der Ausstellung bis 29. März 2020