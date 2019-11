Steffen Göttmann

Harnekop (MOZ) Mitglieder des Freundeskreises Graf von Haeseler und des Fördervereins Dorfkirche Harnekop haben sich am Gedenkstein getroffen. Anlass war der 100. Todestag des Generalfeldmarschalls Gottlieb Graf von Haeseler. Die Festansprache hielt Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums.

Über Haeseler sei schon viel geschrieben und gesagt worden, erklärte Schmook. Manches davon sei widersprüchlich oder stark von der Fama beeinflusst, die Leben und Wirken des Marschalls besonders nach seinem Tode zu verklären suchte. "Dabei gibt es bei Haeseler gar nichts zu verklären. Seine militärischen Leistungen stehen außer Frage und man brachte ihm zu Lebzeiten und auch noch danach größte Hochachtung entgegen", sagte Schmook.

Allerdings habe sein spartanisches Junggesellendasein mitsamt dem etwas sonderbaren Verhalten in den Altersjahren auf seinem Harnekoper Besitz manche Anekdote sprießen lassen. Doch wenn man sich an eine solche Persönlichkeit richtig erinnern will, dann zählten die Fakten.

Eine Tatsache haben die Harnekoper selbst wieder neu geschaffen. "Am 13. Januar 2001 wurde der Anfang der 1950er-Jahre umgekippte Gedenkstein mitten im Dorf in die richtige Lage zurückgedreht. Seitdem kann man die Inschrift wieder lesen, deren Goldeinlage noch sehr gut erhalten war", erinnerte der Museumsleiter. Kaiser Wilhelm II. ernannte Graf von Haeseler 1905 zum Generalfeldmarschall. Zu gleicher Zeit habe man in der Harnekoper Feldflur hinter dem Meilerberg einen großen Findling gefunden, in den man zu Ehren der Beförderung "1.1.1905" einmeißelte. Der "Marschallstein" blieb zuerst an Ort und Stelle liegen, auch über den Tod von Haeselers hinaus.

Bis zum Ersten Weltkrieg 1916 blieb Haeseler der Truppe als Berater treu. Als der Stellungskrieg begann, zog er sich endgültig nach Harnekop zurück, wo er 1919 starb. In der Gruft in der Dorfkriche wurde er zwischen seinen Eltern beigesetzt.