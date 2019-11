Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Parteipolitische Interessen haben in der Regionalversammlung bislang zum Glück kaum eine Rolle gespielt. Hier geht es schließlich um die Belange der Region Oderland-Spree", sagt Wolfgang Rump vorm Beginn der konstituierenden Sitzung im großen Saal des Seelower Kulturhauses. Im Statement des Leiters der Regionalen Planungsstelle liegt etwas fast Flehendes. Dahinter steht wohl die Befürchtung, dass sich die Lage ändern könnte. Die Befürchtung war berechtigt.

In der neuen Regionalversammlung, deren Regionalräte zum großen Teil nach der Kommunalwahl im Mai von den Kreistagen in Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung gewählt wurden, ist einiges neu. Schon die Anzahl der Regionalräte.

Statt 37 jetzt 60 Regionalräte

Bisher waren es 37. In der neuen Regionalversammlung gibt es jetzt 60 Regionalräte. 52 von ihnen waren nach Seelow gekommen. Unter den 60 sind deutlich mehr Vertreter kleinerer Städte, Gemeinden und Ämter. Denn laut dem vom Land geänderten Regionalplanungsgesetz sind in den neuen Regionalversammlungen in Brandenburg die Hauptverwaltungsbeamten von Kommunen mit mehr als 5000 Einwohnern vertreten. Bisher lag die Grenze bei 10 000 Einwohnern. So sitzen in der Vertretung von Oderland-Spree jetzt unter anderem die Bürgermeister von Beeskow, Seelow, Storkow und Grünheide sowie die Amtsdirektoren der Ämter Schlaubetal, Brieskow-Finkenheerd, Lebus und Märkische Schweiz.

Einen Vorgeschmack auf die auch qualitativ veränderte Situation in der Regionalversammlung gab es nach dem Tätigkeitsbericht ihres bisherigen und wiedergewählten Vorsitzenden Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland, für die Amtszeit von 2014 bis 2019. Schmidt hatte unter anderem an die heißen Debatten um den neuen Teilregionalplan "Windenergienutzung" erinnert. Danach meldete sich Franz Wiese, Landtags- und Kreistagsabgeordneter der AfD in Märkisch-Oderland, zu Wort. Er ist einer der sechs Vertreter seiner Partei, die erstmals in der Regionalversammlung sitzen.

Frank Schütz ist im Vorstand

Wiese sprach vom "Entsetzen" über die energiepolitische Arbeit der alten Regionalräte und rief zum Widerstand auf der Straße auf. Gernot Schmidt erntete mit seiner Entgegnung, man könne komplexe Entwicklungen nicht so schlicht betrachten, vielfachen Klopf-Beifall.

In der anschließenden Wahl des neuen Vorstands der Regionalen Planungsgemeinschaft fielen die Wahlvorschläge der AfD jeweils deutlich durch. Als Stellvertreter von Gernot Schmidt wurden Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke und LOS-Landrat Rolf Lindemann und zu weiteren Vorstandsmitgliedern der Frankfurter Wolfgang Behrens, Golzows Bürgermeister Frank Schütz und der Fürstenwalder Peter Engert gewählt.