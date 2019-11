Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd Gerade erst hatte der Landkreis am vorigen Dienstag offiziell den Grundstein für eine neue Rettungswache in der Lindenstraße in Brieskow-Finkenheerd legen lassen, in die ab Oktober 2020 die Mitarbeiter der dort provisorischen Wache ( Ernst-Thälmann-Straße) wechseln werden. Da verbreitet sich über soziale Medien wie WhatsApp die Nachricht, dass gerade die Sanitäter dieser provisorischen Nebenwache, wie auch zweier weiterer Stützpunkte, seit dem 1. November keine Nachteinsätze mehr fahren.

Tausende von Überstunden

Das hat in Feuerwehrkreisen vereinzelt für Befremden gesorgt. Er finde es erschreckend, schreibt ein Feuerwehrmann aus Eisenhüttenstadt der MOZ, dass genau diese Rettungswache nachts geschlossen werde. Der Mann will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, weiß aber aufgrund seiner Kontakte, dass die Wache bis zum 30. Dezember 2019, in der Zeit von 19 bis 7 Uhr, geschlossen bleiben wird. Er meint: "Im Einsatzfall haben die Retter einen enorm längeren Anfahrtsweg und kostbare Zeit geht verloren. Die Geschäftsführung nimmt dies in Kauf. Der hilfesuchende Bürger muss wesentlich länger auf Hilfe warten. Hoffen wir das die Hilfe nicht zu spät kommt." Rettungskräfte, die die Redaktion ausfindig machte, bejahten den Sachverhalt.

Arbeitgeber der Notfall- und Rettungssanitäter ist die Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH (Beeskow). Deren Geschäftsführer Ulrich Wegener (58) bestätigt, dass er, um Mehrarbeitszeit abzubauen, also Überstunden, die bis Jahresende befristete Aussetzung der Nachteinsätze in die Dienstpläne hat aufnehmen lassen. Neben der provisorischen Rettungswache in Brieskow-Finkenheerd gelte dies auch für die Nebenwachen in Wendisch Rietz und Weichensdorf. "Wir behalten uns aber vor, an stark frequentierten Tagen, wie etwa Silvester, den Personaleinsatz wieder hochzufahren", sagt er, der für 203 Vollzeit- und 27 Teilzeitkräfte im fahrenden Personal und elf Vollzeitkräfte im Verwaltungsbereich verantwortlich ist.

Die Ursache dafür, dass so viel Mehrarbeit auf diesem Wege abgebaut werden muss – Insider sprechen von 26000 Überstunden im Jahr 2018 – habe Ulrich Wegener zufolge wesentlich mit der Einführung des Gesetzes über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG) von 2013 zu tun. Dieses, so Wegener, schreibe vor, dass die Rettungsdienste bis Ende 2020 zwischen 55 und 60 Prozent an Notfallsanitätern einsetzen müssen. Die Folge: Es gibt zwar mit dem Betriebsrat abgestimmte Listen, welcher Mitarbeiter wann sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen kann. Doch wenn dieser seine Weiterbildung (480 bis 960 Stunden) antritt, "finden wir für ihn keinen Ersatz", sagt der Geschäftsführer. Auch wolle nicht jeder Interessent lange auf die Weiterbildung warten und quittiere beispielsweise den Dienst, um bei einem anderen Rettungsdienst, wo er rascher die Ausbildung erhält, neu anzufangen.

Ulich Wegener: "Diese Arbeitnehmer fehlen uns dann in der Versorgungskette der Rettungskräfte." Zudem habe sich mit dem NotSanG im Arbeitsmarkt das Ringen um hochqualifizierte Rettunsgskräfte verschärft. Der Fachkräftemangel lässt grüßen.

Sanitäter sind immer öfter krank

Die entstehenden Personaldefizite fangen die Kollegen ab. Der Schichtdienst und die Mehrarbeit macht sie, wie sie im Gespräch einräumen, immer öfter krank. Sie sprechen von Schlafstörungen, seelischen Belastungen nach Einsätzen und einer fehlende Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter. Diese, aber auch andere Gründe, veranlassten offenbar Ulrich Wegner, die Notbremse zu ziehen. Er muss seine Mitarbeiter schützen und dabei das Wohl der Bevölkerung im Auge behalten. Eine Gradwanderung, wie er sagt. "Unsere Mitarbeiter machen einen sehr guten Job, viele sind hoch engagiert", sagt Wegener, doch er habe gegensteuern müssen. Die zum Abbau der Überstunden ausgewählten drei Wachen seien von ihrer Lage her alle "zwischen Hauptwachen eingebettet." Lege man die Gesamtanzahl der Einsätze dieser drei Wachen zugrunde, zeige sich, dass sie rechnerisch nicht hoch frequentiert seien. Für die nachts geschlossene Rettungs-Nebenwache in Brieskow-Finkenheerd müssen im Ernstfall Kräfte von den Wehren in Frankfurt oder aus Eisenhüttenstadt ausrücken.