Warteschlange im Regen: In langer Reihe stehen die Menschen am Montagvormittag in der Fritz-Heckert-Straße in Eisenhüttenstadt an, um einen Termin für eine ärztliche Behandlung im neuen Augenzentrum zu bekommen. © Foto: Gerrit Freitag

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wir sind ja froh, dass hier dieses Augenzentrum aufmacht", sagt ein Mann, "aber was hier heute los ist – das ist doch nicht normal!" Bis zu 140, 150 Menschen harren am Montagvormittag in der Fritz-Heckert-Straße aus, um einen Behandlungstermin im dort neu eröffneten Augenzentrum zu bekommen. Vier, manche sogar fast fünf Stunden lang stehen sie in einer langen Schlange an. Die meisten sind bereits Rentner, manche älter als 80, wie sie erzählen. Die ersten haben sich schon um 5.30 Uhr angestellt, wie der Hauswart eines benachbarten Wohnhauses erzählt, um möglichst weit vorn zu stehen, als sich die Eingangstür um 8 Uhr öffnete.

Fehlende Informationen

"Das ist eine Zumutung", schimpft ein Mann. Er ist 80 Jahre alt, steht seit 7.30 Uhr in der Schlange. "Ich warte jetzt schon mehr als vier Stunden lang. Das hätte man auch anders organisieren können!" Er sei bisher im Augenzentrum in Beeskow in Behandlung und habe von dort einen Anruf erhalten, er solle künftig ins neue Augenzentrum in Eisenhüttenstadt kommen, sich dort einen Termin holen. "Aber dass ich hier so lange auf diesen Termin warten muss – dafür habe ich überhaupt kein Verständnis!" Zum Glück habe die Gebäudewirtschaft GmbH (Gewi) spontan mehrere Sitzbänke von Bierzeltgarnituren aufstellen lassen – "so konnte ich mich wenigstens immer mal ausruhen".

Immer wieder wird über die "schlechte Organisation" geschimpft. Drin am Tresen kann nur jeweils ein einzelner Interessent bedient. "Hier stehen Leute, die sind 70, 80 Jahre und älter", erbost sich Waltraud Haushälter – bereits 81 Jahre alt und eine der wenigen, die ihren Namen nennt. "Ich finde das unerhört, dass sich hier niemand um die Menschen kümmert, niemand sie informiert!" Eine Nachbarin nimmt es mit Humor: "Wir sind das Schlangestehen ja von früher gewohnt." Um 12.40 Uhr gibt es dann doch noch eine Information. Eine Mitarbeiterin tritt vor die Tür und verkündet: Jetzt beginne die Mittagspause und danach würden keine Termine mehr vergeben.

"Das ist sagenhaft – so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Brigitte Klatt. Ihre Begleiterin Anna Rudloff ergänzt: "Ich bin fassungslos. Mit solch einem Ansturm hätten sie doch rechnen müssen! Und sie hätten mehr Personal dort arbeiten lassen müssen!" Waltraud Haushälter meldet sich noch mal telefonisch in der MOZ-Redaktion. "Ich habe fast fünf Stunden gewartet und bin nicht ran gekommen. Mein Sohn ist extra mit dem Auto hergekommen, damit ich mich zwischendurch mal aufwärmen kann." Sie sei sehr enttäuscht von der Stadt, in die sie kürzlich zurückgezogen sei, so die 81-Jährige. "Offenbar gibt es in dieser Stadt keine Fürsorge mehr für alte Menschen." Ihr bleibe jetzt wohl nichts anderes, als sich heute, am Dienstag, erneut anzustellen.

Terminvergabe erfolgt täglich

Peter Haubold-Kretschmer, Geschäftsführer des Augenzentrums, bedauert die chaotische Situation am Montag. "Mit der Eröffnung des Augenzentrums versuchen wir, etwas dafür zu tun, die angespannte Situation bei der Augenarztversorgung in Eisenhüttenstadt zu entspannen." Es sei aber nicht möglich, 150 Pa­tienten an einem Tag zu bedienen. "Die Menschen können doch jederzeit zu uns kommen."

Auch Anne Wildeck, eine der beiden im Augenzentrum behandelnden Augenärztinnen, verweist darauf, dass Termine nicht nur an einem Tag vergeben werden. "Alle Patienten können auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zu uns kommen für einen Behandlungstermin", sagt sie. Und sie betont, dass die kassenärztliche Sprechstunde ohnehin erst um 13.30 Uhr begonnen habe und nicht schon um 8 Uhr. "Aber weil der Andrang so groß war, haben wir – der Not gehorchend – Termine für die kassenärztliche Sprechstunde auch schon vormittags vergeben." Dazu, dass so viele Menschen so lange angestanden haben, erklärte die Augenärztin: "Ein Patient hat eine Eigenverantwortung, auch selber denkend zu sagen: Gut, ich komme morgen wieder oder an einem anderen Tag."