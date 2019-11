Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Normalerweise ist die Gründung einer Kommission so etwas wie das Wundpflaster der Politik. Draufkleben und fertig. Doch manche Fragen sind offenbar so heikel, dass selbst dieses probate Mittel zum Streitpunkt wird. So zu besichtigen gerade in der Paritätsdebatte im Bundestag.

Worum geht es? Der Frauenanteil im Parlament ist mit gerade mal 30 Prozent der niedrigste seit 20 Jahren. Ein Zustand, den auch viele Herren Abgeordnete einigermaßen peinlich finden. Doch wie Änderung erreicht werden soll, ist umstritten. Mehr Freiwilligkeit, mehr Förderung oder mehr Zwang? Ausgeschieden ist die Variante, Frauenförderung in die geplante Wahlrechtsreform einzufügen, weil diese sich schon zu einem gigantischen Problemknäuel verheddert hat.

Da kommt die Arbeitskreis-Lösung ins Spiel, die eine fraktionsübergreifende Gruppe von Frauen vorgeschlagen hat. "Die Kommission bietet die Chance, umfänglich Maßnahmen zu erarbeiten und Instrumente zu entwickeln, die sicherstellen, dass zukünftig mehr Frauen die Chance auf ein Mandat im Deutschen Bundestag erhalten", wirbt die Vorsitzende der Unionsfrauen im Bundestag, Yvonne Magwas (CDU). Noch ist nicht mal die eigene Fraktionsführung überzeugt: "Wir sind in Gesprächen", heißt es dort. Dass etwas getan werden muss, ist vor allem in der Unionsfraktion offensichtlich: Dort liegt der Frauenanteil bei 20 Prozent.

Vorbild Frankreich?

Druck machen die Sozialdemokraten. SPD-Fraktionsvize Katja Mast sagt: "Mehr als 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ist es höchste Zeit, dass wir eine gleichberechtigte politische Teilhabe und Repräsentanz von Frauen und Männern im Bundestag erreichen." Deshalb müsse die Kommission "möglichst bald" eingerichtet werden und dann "zeitnah" Vorschläge vorlegen. "Allerdings besteht bei anderen Fraktionen noch Klärungsbedarf", ergänzt Mast wohl auch mit Blick auf die FDP, wo es grundsätzliche Bedenken dagegen gibt, den Wählern per Gesetz Geschlechtervorschriften zu machen. Hinzu kommt im Bundestag die Sorge, dass womöglich – gemäß interner Schlüssel – die AfD den Vorsitz in einer solchen Kommission bekommen könnte, die mit Geschlechtergerechtigkeit sonst nicht viel am Hut hat.

Auf der sachlichen Ebene bekamen die Paritätsbefürworter derweil Rückenwind aus eher unerwarteter Richtung: Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlichte eine Studie zur Geschlechterverteilung und kam zu dem Schluss, dass die Paritätsgesetze in Frankreich und Spanien erfolgreich im Sinne der Frauenförderung waren. Und in einer von der Stiftung in Auftrag gegebenen Umfrage wünschten sich 87 Prozent der Befragten mehr Verantwortung für Frauen in Regierungen – und 85 Prozent in Parteien.