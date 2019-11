Eva Loth

Wiesenburg Der Rittersaal im Wiesenburger Schloss steht künftig für Trauungen nicht mehr zur Verfügung. Eigentlich als Wohnung gedacht und ausgebaut, haben die Räumlichkeiten einen neuen Besitzer, der darin wohnen möchte. Nun ist die Gemeinde aktiv auf der Suche nach einem Äquivalent. Voraussichtlich wird das erst mal die Kunsthalle sein. Der Raum in der Verwaltung selbst ist zu klein, in der Schmerwitzer Kirche, die ebenfalls anvisiert wird, wird derzeit noch gebaut. "Es geht vor allem um die Wintermonate", so Bürgermeister Marco Beckendorf. Im Sommer können sowohl die Orangerie, als auch der Park selbst für romantische Trauungen genutzt werden.