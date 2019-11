Matthias Wagner

Eberswalde Im Kirchenschiff herrschte am Freitagabend absolute Stille, als Dimitrij Belov seine Stimme zum Gesang erhob. Die ehrerbietende Tiefe des Basses ließ niemanden unberührt. Der sakrale Gesang wusste die Gäste zu bewegen, wie der Applaus belegte.

Die sechs Sänger des Ensembles brachten neben traditioneller Kirchenmusik auch russische und weitere Volkslieder zu Gehör. Unter anderem erklangen orthodoxe Seligpreisungen, das "Ave Maria" von Bach in einer Bearbeitung von Charles Gounod sowie eine Klosterlegende.

Die allseits bekannten Titel "Abendglocken", "Katjuscha" und "Kalinka" durften selbstverständlich auch nicht fehlen und wurden vom Publikum mit anhaltendem Beifall lautstark honoriert.

Der im polnischen Danzig geborene Ensemble-Leiter Maxim Kowalew entdeckte durch die russische Abstammung seines Vaters die Liebe zur Kultur Russlands. Er studierte Musik und absolvierte eine klassische Gesangsausbildung.

Nach vielen internationalen Erfahrungen in unterschiedlichen Chören gründete er in den neunziger Jahren das Ensemble Maxim Kowalew Don Kosaken, das sich ganz dem musikalischen Erbe der Kosaken und der Pflege vieler russischer Volksmelodien verschrieben hat. Dabei erhalten immer wieder auch junge Künstler die Gelegenheit, ihr Talent in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Erlebnis wie beim ersten Mal

Beate Seidel zieht es im Alter nicht mehr so häufig wie früher aus dem Haus. Doch die Don Kosaken begeisterten die Eberswalderin schon, als sie die Ankündigung las. "Da musst du doch mal hingehen", sagte sich die frühere Säuglingskrankenschwester. Sie habe bereits vor vielen Jahren dem Gesang der Don Kosaken lauschen können, so Beate Seidel. Das sei noch in der Johanniskirche gewesen, erinnert sie sich. Schon damals war sie von den mächtigen und gewaltigen Stimmen begeistert gewesen, weiß sie noch. Das war am Freitag nicht anders.