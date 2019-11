Langfristiger Prozess der Abstimmung

Der Abstimmungsbedarf für die einzelnen Teile des Großprojektes Schlossgut und seiner einzelnen Bestandteile ist enorm und detailreich. Nur wirklich historisch nachgewiesene und dokumentierte Dinge werden wieder in dieser Form errichtet. So ist z. B. klar, dass ein Brunnen im Domänenhof existiert hat, dieser aber nicht eindeutig lokalisiert werden konnte. Der heute dort Eingefügte, musste sich daher deutlich von dem sonst historischen Material unterscheiden lassen. Über diverse Stufen wurde so auch der Entwurf des Bassins erstellt. ⇥rj