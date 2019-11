Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Acht Jahre nach der Premiere wird die sehenswerte Ausstellung "Als das Blatt sich wendete" erneut gezeigt. Sie wird diesen Freitag, am Vortag des Mauerfalls vor 30 Jahren, in Anwesenheit von damaligen Protagonisten um 18 Uhr im Rathaus Birkenwerder eröffnet. Die Veranstaltung wird von Alexander Dieck moderiert.

Die Kuratoren Manuela Dörnenburg und Bert Roder haben mit vielen Mitstreitern für die Ausstellung in wochenlanger Kleinarbeit viele Interviews aufgearbeitet, Hintergründe zur Wende im Ort recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen. Entstanden ist so in Teamarbeit eine Ausstellung mit 20 Schautafeln, die am 9. November 2011 in der evangelischen Kirche erstmals gezeigt wurde. "Wie überall in der DDR erlebten auch die Bewohner von Birkenwerder zwischen dem Mai 1989 und dem Frühjahr 1990 im gesellschaftlichen und privaten Umfeld umwälzende Veränderung", heißt es in der Ankündigung der erneuten Präsentation. Die detaillierte Beschreibung des Lebensalltags, die Folgen von Planwirtschaft und politischer Bevormundung und der gesellschaftliche Aufbruch sind Gegenstand der Ausstellung, die an die friedliche Revolution in Birkenwerder erinnert. Mit Begleitveranstaltungen wird nicht nur auf die bewegende Zeit zurückgeblickt, sondern auch gefragt, was aus den Visionen geworden ist. Das hat vor acht Jahren auch schon funktioniert. "Da sind die Leute miteinander ins Gespräch gekommen", erinnerte sich Bert Roder, als die Gruppe im Jahr 2012 mit dem Birkenpreis ausgezeichnet wurde.

Die Ausstellung "Als das Blatt sich wendete" ist bis zum 30 November im Rathaus Birkenwerder zu den Öffnungszeiten sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr zu sehen.