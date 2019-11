Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Scharen von Besuchern aus nah und fern lockte auch die diesjährige Auflage des Brandenburger Töpfermarktes am und im Paulikloster am vergangenen Wochenende an. Und auf dem gab es nichts, was es nicht gab. Gebrauchskeramik wie Teller, Tassen, Schüsseln, Eierbecher, Vasen, Übertöpfe und, und, und in allen möglichen Farben und mit vielerlei Mustern waren ebenso vertreten wie verschiedenste Kunstkeramiken - vom Schmuck bis hin zu Schneemännern und Katzenköpfen war alles zu haben. Und die Besucher des Töpfermarktes fanden Gefallen an den Auslagen der 50 Töpfer, Keramikwerkstätten und Künstler die aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren, um ihre Waren anzupreisen.

Hochwertige Gebrauchskeramik, Garten- und Zierkeramik sowie künstlerische Einzelstücke für Haus, Hof und Garten - wer wollte, fand allemal das passende Stück, um es mit nach Hause zu nehmen und bekam von den Händlern auf Wunsch auch noch vielerlei Tipps und Tricks rund um die ausgestellten Waren mit nach Hause - gratis natürlich. Ein Konzept, das aufgeht, der Brandenburger Töpfermarkt ist mittlerweile eine feste Institution im Brandenburger Kulturkalender.